  • 31°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 17:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【屢傳家暴】林志玲為家暴傳聞首發聲回應　與丈夫巴黎拍拖孕味濃

娛樂 16:00 2023/08/01

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

林志玲為家暴傳聞首發聲，回應獲讚高EQ。

「台灣第一名模」林志玲於2019年與EXILE成員AKIRA結婚，2022年除夕以高齡誕下一子，一家三口幸福美滿。

榮升為人母兼人妻後鮮有公開露面，早前驚爆永遠退出娛樂圈，專心相夫教子，向來熱衷慈善的她將繼續在此方面出力。

【台灣第一名模】林志玲驚爆退出娛樂圈　堅拒復出：永遠是大家心中的志玲姐姐

最新影片推介：吳岱融專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】吳岱融計劃與鍾淑慧到泰國退休　分享夫婦之道：別將缺點放大

首度回應家暴傳聞

自今年3月，林志玲屢傳遭日籍丈夫AKIRA家暴，內地網瘋傳一張聲稱是林志玲被打爆鼻、臉上明顯見到眼部瘀傷的卧床照。日前這張相片再被瘋傳，指林志玲懷有第二胎仍被丈夫打爆鼻至住院，事實上圖中女子為韓星李敏英多年前受傷入院的照片。

從未對家暴傳聞作出回應的林志玲，終於忍不住首度透過經理人發聲。

內地網再瘋傳林志玲遭家暴至打爆鼻，事實為韓星李敏英多年前受傷入院的照片。

經理人表示：「希望大家不要再為一看就很假的不實網路謠言操心和傳播了，也提醒不要亂配其他人的圖片喔。謝謝大家關心，姐姐、姐夫都很好，結婚就是雙方都要努力經營婚姻保持幸福。」

續指向來不太留意娛樂新聞的林志玲，對此笑說：「姐姐本來不太看新聞的，剛剛才聽說最近延燒的新聞，姐姐笑說沒有家暴，只有抱抱，也希望自己傳遞給大家的是正能量；至少會永遠這樣努力著。更希望大家都要把自己的生活過好，快樂每一天噢。」網民大讚林志玲回應超高EQ，不愧為大家心目中的「國民姐姐」。

【產後抑鬱】47歲林志玲拒生二胎因曾患產後抑鬱　醫生：產後乏支援恐母乳不足成病因

巴黎拍拖孕味濃

其實數日前，有網民野生捕獲林志玲與丈夫AKIRA於法國巴黎凡爾賽宮浪漫拍拖，二人手拖手更不停揈，猶如小情侶拍拖般甜蜜。以一身白色鬆身長裙上陣的林志玲，腹部微微隆起，加上配搭平底鞋，孕味極濃。

點擊圖片放大
+6
+5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【名模靚媽】林志玲自言湊仔變得不優雅　與日籍老公從不吵架靠一招維繫感情
14:02 2022/10/10
【名模靚媽】林志玲自言湊仔變得不優雅　與日籍老公從不吵架靠一招維繫感情
【逆齡女神】讚丈夫神隊友輪流餵奶哄睡　林志玲享受湊女生活：覺得有滿足感
17:26 2022/10/12
【逆齡女神】讚丈夫神隊友輪流餵奶哄睡　林志玲享受湊女生活：覺得有滿足感
【產後抑鬱】47歲林志玲拒生二胎因曾患產後抑鬱　醫生：產後乏支援恐母乳不足成病因
12:51 2022/10/27
【產後抑鬱】47歲林志玲拒生二胎因曾患產後抑鬱　醫生：產後乏支援恐母乳不足成病因
【產後抑鬱】10個孕婦1個會出現產後抑鬱 林志玲靠丈夫陪伴走出低潮
12:50 2022/12/08
【產後抑鬱】10個孕婦1個會出現產後抑鬱 林志玲靠丈夫陪伴走出低潮
【眾聲】台灣第一名模選台南結婚內有洋蔥　林志玲含淚剖白盼病母記得自己
11:42 2023/06/03
【眾聲】台灣第一名模選台南結婚內有洋蔥　林志玲含淚剖白盼病母記得自己
【台灣第一名模】林志玲驚爆退出娛樂圈　堅拒復出：永遠是大家心中的志玲姐姐
11:43 2023/06/11
【台灣第一名模】林志玲驚爆退出娛樂圈　堅拒復出：永遠是大家心中的志玲姐姐

你可能感興趣

【名模靚媽】林志玲自言湊仔變得不優雅　與日籍老公從不吵架靠一招維繫感情
14:02 2022/10/10
【名模靚媽】林志玲自言湊仔變得不優雅　與日籍老公從不吵架靠一招維繫感情
【逆齡女神】讚丈夫神隊友輪流餵奶哄睡　林志玲享受湊女生活：覺得有滿足感
17:26 2022/10/12
【逆齡女神】讚丈夫神隊友輪流餵奶哄睡　林志玲享受湊女生活：覺得有滿足感
【產後抑鬱】47歲林志玲拒生二胎因曾患產後抑鬱　醫生：產後乏支援恐母乳不足成病因
12:51 2022/10/27
【產後抑鬱】47歲林志玲拒生二胎因曾患產後抑鬱　醫生：產後乏支援恐母乳不足成病因
林志玲 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 拍拖 巴黎

最高瀏覽

【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
17:57 2023/07/30
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
【工人姐姐】印傭入屋9年搶老公做女主人　港媽發警世文5點勸諫女士
19:10 2023/07/31
【工人姐姐】印傭入屋9年搶老公做女主人　港媽發警世文5點勸諫女士
【李玟離世】CoCo生前好友到場送別　丈夫及繼女到靈堂神情哀傷
16:41 2023/07/31
【李玟離世】CoCo生前好友到場送別　丈夫及繼女到靈堂神情哀傷