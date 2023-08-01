【屢傳家暴】林志玲為家暴傳聞首發聲回應　與丈夫巴黎拍拖孕味濃

▲ 林志玲為家暴傳聞首發聲，回應獲讚高EQ。

「台灣第一名模」林志玲於2019年與EXILE成員AKIRA結婚，2022年除夕以高齡誕下一子，一家三口幸福美滿。

榮升為人母兼人妻後鮮有公開露面，早前驚爆永遠退出娛樂圈，專心相夫教子，向來熱衷慈善的她將繼續在此方面出力。

【台灣第一名模】林志玲驚爆退出娛樂圈 堅拒復出：永遠是大家心中的志玲姐姐

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首度回應家暴傳聞

自今年3月，林志玲屢傳遭日籍丈夫AKIRA家暴，內地網瘋傳一張聲稱是林志玲被打爆鼻、臉上明顯見到眼部瘀傷的卧床照。日前這張相片再被瘋傳，指林志玲懷有第二胎仍被丈夫打爆鼻至住院，事實上圖中女子為韓星李敏英多年前受傷入院的照片。

從未對家暴傳聞作出回應的林志玲，終於忍不住首度透過經理人發聲。

▲ 內地網再瘋傳林志玲遭家暴至打爆鼻，事實為韓星李敏英多年前受傷入院的照片。

經理人表示：「希望大家不要再為一看就很假的不實網路謠言操心和傳播了，也提醒不要亂配其他人的圖片喔。謝謝大家關心，姐姐、姐夫都很好，結婚就是雙方都要努力經營婚姻保持幸福。」

續指向來不太留意娛樂新聞的林志玲，對此笑說：「姐姐本來不太看新聞的，剛剛才聽說最近延燒的新聞，姐姐笑說沒有家暴，只有抱抱，也希望自己傳遞給大家的是正能量；至少會永遠這樣努力著。更希望大家都要把自己的生活過好，快樂每一天噢。」網民大讚林志玲回應超高EQ，不愧為大家心目中的「國民姐姐」。

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巴黎拍拖孕味濃

其實數日前，有網民野生捕獲林志玲與丈夫AKIRA於法國巴黎凡爾賽宮浪漫拍拖，二人手拖手更不停揈，猶如小情侶拍拖般甜蜜。以一身白色鬆身長裙上陣的林志玲，腹部微微隆起，加上配搭平底鞋，孕味極濃。

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