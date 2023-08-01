【天氣報告】今日有幾陣驟雨雷暴　周五起一連7日有雨

▲ 香港周五起一連7日有雨。（陳靜儀攝）

天文台表示，未來一兩日廣東沿岸風勢微弱，天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區，展望未來兩三日天氣酷熱，局部地區有驟雨。今日（1日）氣溫介乎27至32度，大致多雲，初時局部地區有雷暴，幾陣驟雨，吹和緩東南風。

▲ 九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

根據九天天氣預報，市區氣溫維持在約27至33度，周五起一連7日有驟雨，短暫時間有陽光，大致多雲，局部地區有雷暴。根據自動分區天氣預報，今日下午2時，本港多區氣溫33度，個別地區錄得35度。

▲ 卡努會在未來一兩日橫過琉球群島一帶，隨後移向東海。（天文台網頁截圖）

今日（1日）位於南海北部的廣闊低壓槽正為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。正午12時，超強颱風卡努集結在沖繩島之東南約210公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約12公里，橫過琉球群島，移向東海一帶，預料熱帶氣旋卡努會在未來兩三日橫過琉球群島，移向東海一帶，隨後的移動路徑存在變數。

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記者：楊佩瑩