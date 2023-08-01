【學業VS興趣】中三獨子突不上學父母不解　揭為追音樂夢快餐店打工賺錢

▲ 中三獨子突不上學，為追音樂夢快餐店打工賺錢。（《我阿媽有咗第二個》劇照）

孩子處於青春期，往往會讓家長感到困擾。我曾經有一個學生，她有自殺傾向和情緒問題，幸好經過了兩年的治療，病情雖然反覆，但現在總算好轉，並回復正常生活。在往院期間，她結識了兩位年齡相若的院友，彼此更成為好朋友。我深知她們的感受是外人無法理解的，惟望她們能互相扶持和鼓勵。這位學生即將升上中四，希望她能在新的學校環境中，一切順利，迎接新的開始。

有情緒問題的孩子或會有自殺傾向，也可能會產生其他問題。我的一位朋友告訴我，她的兒子最近不再上學，讓她和家人非常擔心。這孩子平時很聽話，但突然為了追夢，想要成為音樂家而選擇放棄學業，讓父母因此事大吵了一架。孩子只差一個月便可以完成中三的學業，但他卻不想再回校讀書了。

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朋友曾多次與學校老師和社工交流，發現老師原來一直在鼓勵學生要有夢想，並稱讚孩子有音樂天份。也許正是這個原因，孩子對音樂更加熱愛，並稱找到了自己的人生方向和滿足感。他想在音樂方面發展，不想回校讀書，計劃靠自己的努力和勞力賺錢維持生計。朋友和丈夫對孩子的決定感到不解，他是家中獨子，甚麼也不缺，為何不願意好好完成學業呢？父母的傳統觀念是學業為主，興趣為後。但孩子已經下定決心，即使經過多次勸告，仍然一意孤行，並表現得非常認真。他在家休息了兩個星期後便主動找到快餐店的工作，同時也報了名就讀音樂課程。他叫父母不用擔心，說會自力更生。

每個人都有不同的人生路程，一個看似平凡的孩子卻選擇了一條不平凡的路。讓他嘗試吧！或許他需要體驗過社會的現實，才會明白學校教育的重要性，並乖乖回到校園裏去讀書。或許他真的能闖出自己夢想的一片天。祝福他吧！

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「孩子不上學」。

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