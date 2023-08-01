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【健康警號】女子誤以為患小感冒　嘔「藍色液體」 送院揭染敗血症慘需截肢

健康 15:37 2023/08/01

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女子誤以為患小感冒，嘔出藍色液體後，送院證實患上敗血症。

身體有任何異狀最好就醫檢查。英國一名女子去年12月感到不適，但當時以為只是小感冒，並未多加理會。不料她的情況卻在平安夜突然惡化，甚至狂嘔「藍色液體」，緊急送院後被診斷出患上敗血症，最終雙腳慘需截肢。女子目前已出院，正在適應使用義肢的新生活，並希望可以幫助同路人。

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綜合外媒報道，現年46歲、來自衡州郡的Beth Budgen指自己在聖誕節前患上感冒，但後來覺得情況似乎好轉，於是便沒有再理會。直至平安夜當晚，Beth突然感到身體一側傳來疼痛，之後更吐出藍色液體，家人隨即將她送到醫院求醫。

醫生替她進行檢查後，發現她同時患有流感及肺炎。由於器官出現衰竭，醫生在「節禮日」（Boxing Day）當天以藥物誘導Beth進入昏迷狀態。之後因為Beth的情況進一步惡化，又被轉介至位於倫敦的St. Thomas Hospital，並裝上人工心肺協助維持生命；該院醫生發現，Beth因為感染A型鏈球菌而導致敗血症。

Beth在昏迷整整6周後終於醒來，並因此錯過了聖誕節及新年，但醫生告知她的雙腿因為敗血症而需要截肢，雙手亦有可能保不住，讓當時的她感到晴天霹靂。此外，由於她的腎臟出現衰竭，因此她亦需要每周洗腎3次。

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Beth共轉院約8次，在今年2月初進行手術，將雙腿膝蓋以下的地方切除，之後又在4月切除了一隻拇指及部分指尖，但醫生們成功為她保住雙手。在物理治療師幫助及嚴格復健計劃下，Beth以讓人難以置信的速度康復，最後在留醫7個月後正式出院回家，現在已可靠義肢獨立行走。Beth坦言這樣的生活並不容易，她外出時還是會受到其他人的異樣眼光和評論，不過她沒有氣餒，而是將這些經歷視作再次成為一個「自由的女人」的學習過程。

經歷了充滿挑戰的一年後，現在的Beth希望可以幫助其他截肢人士及敗血症倖存者，她表示：「我決心回到原來的狀態，甚至比以前更好。我意識到自己能有有第2人生是多麼幸運，不會拜拜浪費它」。她和家人計劃在今年聖誕節舉行大型聚會，因為對她而言，最好的禮物就是家人的陪伴。

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責任編輯：羅嘉欣

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