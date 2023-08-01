【偽造帳目】涉訛稱經理人轉介客戶騙佣金　前女騎師江碧蕙自辯稱收入由經理人收取

▲ 被告江碧蕙（左）今出庭自辯。(梁錦麟攝)

前女騎師江碧蕙於醫療公司擔任營運董事期間，涉偽造銷售紀錄和佣金收據，訛稱其經理人曾向公司轉介共13名客戶，以詐騙公司佣金3,770元。江否認3項偽造帳目罪，案件今（1日）於東區裁判法院續審。江自辯時指，案發時有經理人合約在身，故除教授騎馬外，其餘收入均需透過經理人收取。

被告江碧蕙(46歲)，報稱導師，否認3項偽造帳目罪。

被告自辯稱，她現時已婚，丈夫為網球教練Jerome Lacorte。被告稱，她經朋友介紹認識商人林建明，其後與丈獲邀請與林氏夫婦合作投資醫療公司，名為Santé de France Limited(下稱SDF)。

被告續稱，再有投資者注資後，便成立了加心康（香港），但因林未能出示正式傢俬單據等，投資者遂拒絕再注資。林則於2019年9月成立加心康（亞洲），接管加心康（香港）的生意。

被告供稱，林建議被告於加心康（香港）擔任中介，介紹客人後可獲10%佣金作為車馬費。被告指，由於當時有經理人合約在身，故除教授騎馬外，其餘收入均需透過經理人收取。

被告又指，她於2020年2月開始收取佣金，當時她曾向林說明有經理人，故此收取佣金時需填寫Karen So的名字。

控罪指，被告於2020年3月6日、4月1日及4月底某日，在香港不誠實地捏改為會計用途而製備的文件，即加心康智能醫療（亞洲）有限公司，於同年2月至4月的銷售記錄和日期為同年3月6日、4月1日的代理佣金收據，在該批文件內作出在要項上是誤導、虛假或欺騙的記項，即看來是顯示蘇嘉玲於同年2月18日、3月9至24日、4月3至29日，向加心康轉介共13名客戶，而蘇分獲發240元、1,750元及1,780元代理佣金的記項。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟