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【選民登記】地方選區選民約432萬　較去年少9萬

政治 15:28 2023/08/01

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選舉事務處呼籲，市民透過選民登記網站，核對選民登記狀況及資料，包括所屬的新區議會地方選區。（資料圖片）

2023年地方選區、功能界別及選舉委員會界別分組臨時選民／投票人登記冊及取消登記名單今日（1日）發表。2023年地方選區臨時選民登記冊載有約432.97萬名選民，較去年同期的441.84萬，減少約9萬。

選舉事務處指，在2023年選民登記周期，有約3.13萬名新登記選民，約65.97萬宗已登記地方選區選民更新資料申請。此外，有約3.1萬和約8.11萬名選民分別因離世和經其他查訊程序後被納入取消登記名單內而被刪除。

功能界別方面，臨時選民登記冊載有約20.58萬名選民。數字已計算新登記選民、選民轉換登記的功能界別，以及因離世或經其他查訊程序後被納入取消登記名單等。

選舉委員會界別分組方面，臨時投票人登記冊載有約7600名投票人。數字已計算新登記投票人、投票人轉換登記的界別分組，以及因離世或經其他查訊程序後被納入取消登記名單等。

《2023年區議會（修訂）條例》（《條例》）已於7月10日刊憲生效。全港18區共設立44個區議會地方選區，選民可登入選民登記網站，查閱所屬的區議會地方選區。

選舉事務處呼籲，市民透過選民登記網站，核對選民登記狀況及資料，包括所屬的新區議會地方選區。

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責任編輯：區綽彥

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