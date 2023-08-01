孖容海恩大女逛「圍方」　葉劉：牽著她小手倍感溫馨

▲ 葉劉淑儀昨日也孖容海恩大女袁昌蔚，一同逛「圍方」。(葉劉淑儀fb圖片)

新開幕的大圍站商場「圍方The Wai」，吸引不少市民前往，開幕當日市民大排長龍，連行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀，昨日也孖容海恩大女袁昌蔚，一同逛「圍方」，大讚昌蔚乖巧伶俐，稱「牽著她的小手逛商場也倍感溫馨」。

▲ 葉劉淑儀昨天與黨友容海恩、 李梓敬等一同逛「圍方」。(葉劉淑儀fb圖片)

▲ 葉劉稱，袁昌蔚乖巧伶俐，大合照時更會主動走到「C位」。(葉劉淑儀fb圖片)

葉劉淑儀在社交網站發文，稱昨天與黨友容海恩、 李梓敬等受港鐵邀請，由港鐵的物業及國際業務總監鄧智輝帶領下一同逛「圍方」。她們於早上十時半到達，商場人流漸多，部分食肆門外已有居民輪候，頗為熱鬧。鄧智輝稱，開幕當日市民大排長龍的情況歷歷在目，明白商場甚受大家歡迎，因此將會在商場四樓近超市位置加設通道疏導人潮，方便市民出入。

商場擺設不少藝術品，葉劉淑儀指，這些藝術品大多由香港藝術家創作、或是跟港鐵發展有關的作品。她提到，商場四樓擺設的藝術作品「重生」由一名北京藝術家創作，他將港鐵以往曾經使用的鐵路配件，重新組合成一個港鐵車頭的「大型罐頭」，可說是別出心裁，並且深受鐵路迷歡迎。

葉劉淑儀話，參觀商場時不少市民上前打招呼，她亦樂於與大家近距離交流。而令她最開心，就是與黨友容海恩大女兒袁昌蔚，一起參觀商場。葉劉大讚，袁昌蔚乖巧伶俐，「拍照經常擺出多款生鬼『甫士』，大合照時更會主動走到『C位』，逗得眾人十分歡喜，我牽著她的小手逛商場也倍感溫馨。」

▲ 葉劉大讚，袁昌蔚(左)乖巧伶俐。(葉劉淑儀fb圖片)

▲ 葉劉大讚，袁昌蔚(中)拍照經常擺出多款生鬼甫士。(葉劉淑儀fb圖片)

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9