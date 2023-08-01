【多元共融】巴裔副校稱融入社會須認識當地語言　勉勵非華語生與中文做朋友

▲ 巴基斯坦裔中學副校長利哲宏認為，認識一個地方的語言及文化，有助融入社會。（教育局提供）

香港社會存在不同種族、文化背景的人士，教育局課程發展處今（8月1日）發布「夢飛翔─非華語生 有夢成真」短片，藉非華裔人士的勵志故事，鼓勵非華語學生學好中文。巴基斯坦裔中學副校長利哲宏認為，融入社會，必須認識當地語言及文化，更勉勵學生「不要害怕見到中文，反而要把握機會與中文做朋友」。

在香港土生土長的巴基斯坦裔中學副校長利哲宏認為，當要融入一個地方、一個社會，必須認識當地語言及文化、適應當地生活，才能夠創造出自己的故事。他亦勉勵非華語學生，應勇於犯錯，「不要害怕見到中文，反而要把握機會與中文做朋友」。

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利哲宏認為，在日常生活中學習語文最為有效，包括看港產片、聽廣東歌、聽新聞報道，直言只要講得多、寫得多、聽得多，自然能夠掌握發音及字詞的筆劃組合；又指當與球隊成員在球場上踢球，涉及不同場景及情景，能夠「學到廣東話的精髓」，提升語文能力。他更鼓勵學生學好普通話，放眼大灣區，獲得更多發展機會。

同時，徐福榮作為利哲宏的中學校長（現時上司），讚揚他作為香港人外，同時保留自己巴基斯坦裔的文化特質，不單與整個非華裔羣體融洽相處，又能接納香港及中國文化。他形容語文為「打開寶庫的鑰匙」，不單涉及讀寫聽說，最重要的是思考，並勸勉教師，應把非華語學生視作一般學生，因應他們的特質去照顧他們，不應把中文學習局限在課堂裏。

為協助非華語學生學習中文，融入本地社會，教育局提供一系列支援措施，包括增加學校的額外撥款、提供各類教學資源及專業支援、舉辦教師培訓課程及非華語學生才藝比賽，並在中小學實施「中國語文課程第二語言學習架構」；教育局亦有專為非華語學生家長而設的家長教育活動，教導他們如何鼓勵子女學好中文。

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責任編輯：梁凱婷