【寵愛Pet Pet】寵物離世後仍可讀心?　傳心師拆解跟動物溝通5大迷思

▲ 《寵愛Pet Pet》以動物傳心師做主角。

正播映的TVB新劇《寵愛 Pet Pet》，故事圍繞林夏薇飾演的資深獸醫和周嘉洛飾演的動物傳心師這對鬥氣冤家，由衝突至相戀經過。當中以動物傳心作為題材，在本地電視劇甚少有。

如何跟寵物溝通，向來主人們最好奇的事，同時也有不少誤解。今次邀來一位現任動物傳心師，為大家解開坊間不少迷思。

擁有認證動物訓練師、認證療癒師及動物傳心師資格的Sando Eric Lee （Eric），從事關於動物的工作已有近20年，曾在香港嘉道理農場專責照料野生動物，之後分別赴美國和英國修讀物訓練，並曾跟著名動物傳心Rosina學習，現在定期會舉辦動物傳心講座及訓練課程。

▲ 《寵愛Pet Pet》中，周嘉洛飾演動物傳心師汪聲仁，能夠跟不同動物作溝通。

狗隻半夜狂吠原因

Eric身兼動物訓練和動物傳心師兩個身分，究竟兩者有何分別？他解說：「訓練師針對動物的日常生活、外觀行為；動物傳心則是了解動物內心世界。有時也會兩者並用，因為動物有些行為，可能用理性解釋不到，就需要用上另一角度去了解原因，通常我都會視乎情況，再決定用哪種方法幫助客人。」

他分享一個很深刻的個案，曾經有位客人的一頭小狗，在日頭很少吠叫，但每到半夜就向著門口吠，但外面卻是沒有人經過。

Eric覺得這已不是行為問題，便要用傳心術去了解原因。「原來狗狗感應到晚上門外有團黑影想走人屋，故才會吠叫，後來我建議主人在門口放上一些水晶作化解，之後狗狗便沒再吠。」這事聽落不可思議，Eric只在說明有時動物傳心術，能更有效為主人解決問題。

▲ 分享個案中，有狗半夜守著門口一直吠叫，原來為防止門外「黑影」進入。(受訪者提供)

離世動物勸主人放下

最初Eric由動物訓練師轉而對傳心術有興趣，正因想用其他方法切入動物世界。他試過在公園時看到一隻鷹，就透過傳心去感應對方，發現原來由其角度去看這個世界是很特別的。

他指動物內心世界大多很簡單，複雜的反而是人類，尤其是很多人在寵物離世後，久久都不能忘懷，希望透過傳心術再跟愛寵溝通。

Eric說：「人類對疾病和死亡都很恐懼，動物卻沒有這個概念，生命完結了便是完。試過幫一位主人跟離世了的狗溝通，倒過來是狗狗叫主人不要再掛念，更叫他勇敢跳出舒適圈，甚至以後不要再養狗，這樣才可以有新生活。」

Eric亦曾歷寵物過身的悲傷，但他很少會使用傳心術跟牠們再溝通。「我常舉行面對寵物離世的講座，便是希望傳達一個信息，叫主人不要再為寵物逝世而感到遺憾或愧疚，常常以為自己做得不好，其實動物自有牠們的旅程，我們只是幫助牠們走完這一世的路，因此也要學懂如何放下。」

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動物傳心的迷思

動物傳心近年在香港都十分流行，坊間亦有不少課程可以就讀，同時大眾對這個課題也有不少疑問，Eric便嘗試以動物傳心師的身份去解答：

1/ 劇集中，獸醫最初並不相信動物傳心，現實中兩種身份是否對立？

答：不一定，傳心師會有專業操守，如遇上醫療問題， 一定交由獸醫作決定。台灣也曾有獸醫去修讀動物傳心，因覺得兩者可以相輔相成，有時透過傳心，知道動物哪裡不舒服，也可有助獸醫去了解。

▲ 劇中林夏薇飾演的獸醫，並不相信有人可跟動物傳心。

2/ 傳心術是否跟占卜、通靈等相似？會否導人迷信？

答：絕不是迷信。事實每個人都有跟動物溝通的本能，有些小朋友會跟父母講，知道家中寵物想甚麼，只是人隨著長大，學識了語言、文字等溝通工具，就會忘記了這種天賦。動物傳心幫助我們重拾與生俱來的能力，更像是一門溝通的藝術。

3/ 所有動物都可傳心？

不只動物，植物都可以，因為皆是有生命的形態，只是呈現的方式不同。貓和狗的思想較複雜，但一隻倉鼠、烏龜，牠們看世界這個世界方法，跟人類想像就很很不同，亦十分簡單。

4/傳心時要親身接觸動物嗎？用相片都能做到效果?

可以，反而用相片去做傳心的機會更多，因為動物會走動，過程中可能會造成干擾，令傳心增加難度。

5/ 離世動物可以傳心嗎？過世後，有沒有一個期限才可傳心？

一般來說，如動物離世14日後進行最好，不過也有一個個案，是為一隻已離世兩年的動物去傳達信息。動物在生或離世的思想都有分別，後者會變得更有智慧，很多時牠們都會勸主人要放下，讓彼此都可以有新的方向。

記者:陳家昌