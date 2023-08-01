【寵愛Pet Pet】林夏薇坦認曾嫌周嘉洛太細個　親身上陣吊威吔爬水渠：暈暈哋

▲ 《寵愛Pet Pet》

TVB劇《寵愛Pet Pet》在昨晚（7月31日）播出首集，劇情講述金惠婷Paula（林夏薇飾）帶同愛犬冬甩（金毛尋回犬Romeo飾）搬到西貢展開新生活，在新獸醫診所上班時與寵物心理治療師汪聲仁（周嘉洛飾）邂逅。

惟兩人因理念不合經常火星撞地球，三寸不爛之舌的阿仁經常得口不饒人，正經傳統的Paula則每次均氣至吹鬚睩眼。

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原本Office日日對住已經夠眼冤，豈料「婷仁」仲做埋鄰居，一次Paula回家因發現愛犬冬甩偷偷搞破壞嬲到震，「認死狗」的冬甩慌忙下竄入鄰居家「避難」，發現該名鄰居正是阿仁！

之後經歷種種陰差陽錯下，Paula最終要爬水渠歸家，豈料再次撞正死對頭阿仁兼慘遭揶揄，Paula為求一條「生路」，最終更要向阿仁死死地氣低頭。

感嘆少機會拍動作戲

講到爬水渠場口，薇薇笑言印象深刻：「因為要喺幾層樓高嘅外層爬，感覺好真實。最大難度係天氣好炎熱，仲要吊威吔着住好多層衫，當時有少少中暑嘅感覺，好彩現場嘅武指好貼心，見到我暈暈哋，就攞汽水畀我飲，好感動！其實我都好鍾意吊威吔，但就冇乜機會拍打戲，對上一次已經係2013年嘅《寒山潛龍》。」

講到與周嘉洛合作並會譜出姊弟戀，薇薇笑言：「第一次同嘉洛合作，開始時唔知對手係佢，後尾知道係佢之後即刻諗：『吓，咁細個？得唔得㗎？』而我現實中冇接觸過姊弟戀，拍攝時同佢都有諗過大家點樣夾會好啲，一開工就覺得默契幾好，佢係一個好靈活嘅創作型藝人。」

曾於《全城一叮》騷Quali

劇中飾演薇薇舊愛的招浩明，不單為劇集借出「仔仔」Romeo，還會在劇中一展所長表演魔術，昨晚一集他便為嘉洛擔任魔術「替手」、及化身幪面人表演馴犬魔術，身兼多職。

自小熱愛魔術的招浩明，由6歲開始學習魔術、曾參加不少國際大型魔術比賽並屢獲殊榮，上年他在才藝比拼節目《全城一叮》大顯身手，表演神級變牌魔術和危險度爆錶的火魔術。

浩明受訪時笑言，在劇中玩魔術難度再高一級：「今次劇入面除咗擔任狗仔動作指導同埋自己本身何家豪嘅角色外，仲可以參與埋魔術指導真係好開心好榮幸，要特別多謝監製Andy嘅信任。」

他並指：「因為要兼顧狗仔同魔術指導，喺場口嘅設計上要同導演一齊花心思令畫面更豐富，亦都要諗辦法引到狗狗嘅注意。」

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