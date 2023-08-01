【再婚煩惱】再婚女付首期置業夫妻夾份供樓　男家無理要求物業只寫老公名

▲ 台灣一名再婚女人出首期買樓，夫婦一人一半供房貸，但男家無理要求物業只寫丈夫名字。(圖：《黯黑守護者》劇照)

現今社會，再婚已很普遍。台灣一名再婚女子與老公買樓築愛巢，她付首期，之後的房貸一人一半，台女打算物業登記夫婦各據一半，豈料男家親戚竟無理要求物業只寫老公名，令台女嬲爆，力斥「我離過婚就配不上我老公？離過婚就是罪大惡極啦！」

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該台女昨日（7月31日）在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」，以「離過婚又怎樣？」為題發帖，她表示從買樓時，男家的親戚就來跟她說物業應該寫老公的名字，令她大感奇怪，

我出的頭款，後面貸款我跟我老公一人一半，房子也登記一人一半不行？他們家的就跑來說要買我老公名字？

因此，台女這兩天跟老公鬧得不愉快，她在facebook呻，男家的親戚又走來替老公抱不平，

我這輩子真的只有看過女方來替老婆爭財產抱不平的，現在是男方家人也來這套了？

呻離過婚是罪大惡極

台女續指，他們更拿她離婚的事情來說，在她的facebook留言「難怪你會再結婚」，

我離婚怎麼了？我上一段婚姻這些人又知道多少？因為我離過婚就委屈我老公？覺得我離過婚就配不上我老公？

她更反問，「離過婚就是罪大惡極啦！離過婚就不配再有幸福啦！離過婚的人都應該下十八層地獄啦！」，並祝福他家的人「都婚姻幸福美滿啦！有離婚的最好都趕出他家啦！」

帖文一出即掀起熱議，紛紛指責男家親戚，「說真的頭期款你付，你還願意寫妳老公名字算大度了，不然你付頭期款應該要寫妳的名字就好，你老公付房貸一半=付房租也不為過，你婆家人太貪心了」、「頭期款你出/後面房貸一起繳，對方哪來的勇氣，名字要掛他們那邊？這樣的隊友你還留著？」另有不少人指樓主老公應該要出聲，「你老公都沒出面阻止家人的這些醜態嗎？」、「如果你老公沒有出面幫你的話，他的態度表明了對你的不重視」。

此外有網民認為離婚不可恥，也有資格再擁有幸福，「在這個世道，離過婚的就是矮沒離過婚的一截，這沒法改變，只能從第一段婚姻找到自己的不足並改善」。台女回覆眾網民，表示男家已不是第一次講她離婚的事，「他們家一直覺得我已婚就是矮人一截 」。同時她又指會請律師做持分，以後動房子都要互相同意。

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責任編輯︰王明芳