城大與六創投基金簽訂合作備忘錄 投入十億人民幣支持HK Tech 300推進創科發展

▲ 城大與六間內地創投基金簽署備忘錄，中聯辦教科部部長王偉明博士（前排右三）、城大校董會主席黃嘉純（前排右四）、城大校長梅彥昌教授（前排左三）與一眾合作夥伴在台上合照。

香港城市大學（城大）與六間內地創投基金日前簽署備忘錄，建立約十億人民幣共同投資合作關係，攜手支持城大創新創業計劃HK Tech 300於香港、內地以至整個地區培育並投資具市場前景的初創企業，協助它們將科技項目轉化落地，並進一步發展。

共同投資基金備忘錄簽署儀式日前在城大舉行，由中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）教育科技部部長王偉明博士、香港特別行政區政府創新科技及工業局副局長張曼莉女士、城大校董會主席黃嘉純先生以及城大校長梅彥昌教授擔任主禮嘉賓。

▲ 城大校董會主席黃嘉純致歡迎辭。

黃嘉純致歡迎辭說：「這次共同投資基金備忘錄簽署是城大HK Tech 300的另一重要發展里程碑。為進一步推動創科發展，城大很高興能與不同的共同投資夥伴合作，讓年輕一代的初創旅程得到至關重要的啟航資金，進而為香港、內地以至整個地區的創科生態圈創造更多嶄新動力，支持香港發展成國際創新科技中心。」

▲ 城大校長梅彥昌教授致謝辭。

梅彥昌教授補充說：「今次六間創投基金提供約十億人民幣的共同投資，亦將進一步協助初創企業將其創新科技方案於各地轉化應用，以科研回饋社會。」



六間內地創投基金攜手支持



於典禮上，與城大簽署備忘錄的六間內地創投基金分別是：作為聯想旗下全球科技產業基金的聯想創投集團，他們專注於物聯網（IoT）、大數據、人工智能、AI+行業及消費升級等科技產業投資；致力推動兩地科創合作交流和香港科研成果轉化、並深諳海內外資本市場的國宏嘉信（深圳）股權投資管理有限公司；專注於新一代信息技術、新能源新材料、人工智能與大數據、大健康四大領域的深圳前海恒邦股權投資有限公司；以科技創投基金產品為核心，積極與高端產業資本開展合作、構建產業基金群生態圈的深圳市投控東海投資有限公司；還有中科院深圳先進技術研究院旗下的深圳中科先進產業私募股權基金管理有限公司，該公司累計基金管理規模超百億，圍繞生命健康、新能源與電子信息技術三個主方向構建產業生態資源；以及微禾創業投資（珠海橫琴）有限公司，該公司業務專注於投資、孵化技術創新及細分領域具競爭優勢的企業，關注新能源、半導體、人工智能、先進製造和醫療健康等領域。

六間公司將合共向城大HK Tech 300提供約十億人民幣的共同投資，支持由HK Tech 300於香港、內地以至整個地區培育極具發展潛力的初創企業，協助它們將科技項目轉化落地，並進一步發展。

▲ 聯想創投集團董事總經理梁穎致辭。

聯想創投集團董事總經理梁穎女士致辭時表示，聯想創投致力融匯聯想集團的全球資源，投資和孵化初創企業，至今成功孵化超過200間優秀企業，有10餘家上市企業，40多家細分領域獨角獸。相信透過今次與城大建立合作關係，結合城大的優秀科研成果及HK Tech 300培育的初創企業新動能，將可進一步推動前沿科技的產業化發展。

HK Tech 300是城大撥款6億港元進行的大型旗艦創新創業計劃，旨在將大學的科研成果和知識產權轉化為實際應用，並為年輕人提供多元化的教育和自我增值機會。自2021年3月啟動以來，HK Tech 300至今培育超過600支初創團隊、每隊獲批達10萬港元的種子基金，並有超過120間初創企業獲批最高達100萬港元的天使基金投資，投入的資金及計劃規模均是亞洲區內大學之首。

▲ 城大與內地及香港的創投基金合作夥伴的一眾代表在台上合照。

此前，城大已先後與包括華潤創業有限公司在內的九間香港科創投資企業及基金建立了共同投資合作夥伴關係，向獲甄選的HK Tech 300初創公司提供額外近兩億港元的天使投資。城大高級副校長（創新及企業）暨HK Tech 300執行委員會主席楊夢甦教授說︰「城大感謝各創投基金以及支持夥伴對HK Tech 300創新創業計劃的支持，期待與所有合作伙伴及社會各界一起攜手，幫助更多年輕人和未來科創企業往前邁進，貢獻國際創新科技中心的建設，促進香港以至整個地區的社會經濟發展。」



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(特約)