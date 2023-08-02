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【監生熱死】擅闖地表70℃高溫沙漠　一車4人疑監生熱死變焦屍

健康 10:38 2023/08/02

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擅闖地表70℃高溫沙漠，1車4人疑監生熱死。

有「死亡之海」及「地獄沙漠」之稱、位於中國新疆若羌縣的羅布泊沙漠，儘管夏季地表最高溫度可高達約70°C，但仍有吸引不少人冒險挑戰前往。日前有4名90後年青人疑似開車擅自闖入，車輛中途卻拋錨困在無人區，最終導致4人慘死。近日網上更流傳出有關相片，見到疑似死者面部及四肢疑因高溫變成焦黑狀。

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網上其後亦流傳疑似其中一名死者圖片，該名躺臥於沙漠，身穿長褲的死者，被發現時疑因在太陽長期暴曬加上高溫下，面部及四肢已得變焦黑。

綜合內地媒體報道，有數輛越野車於7月22日由敦煌周邊的地方，繞過公安檢查站，擅自非法進入羅布泊無人區。至7月26日，其中一車隊發現有一車疑似跟甩「大隊」，於是報警求助。 搜救人員於7月27日發現失聯車輛，但車上兩男一女已無生命體徵，有1人初時不知所蹤，惟搜救人員稍後數天亦已找到失蹤者的屍體，懷疑他在離車尋找救援期間力有不逮，最終命喪沙漠。據了解，死者車上的兩部衛星電話，其中一部失靈，導致前車和後車無法聯繫。

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有業內人士稱，羅布泊沙漠夏季高溫，地表最高溫度可達70°C左右。一旦進入羅布泊便很難徒步走出來，只有在車上是安全的，但若沒有通訊能力，車壞了，那車就是一個「鐵棺材」。 

羅布泊野駱駝國家級自然保護區管理局曾多次發出通告，嚴禁一切社會團體、單位或個人進入保護區作旅遊、探險活動，一經發現將處罰，情節嚴重的將追究刑事責任。 

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責任編輯：羅嘉欣

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