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【細思極恐】女生下班勿一人買雪糕　背後原因極恐怖

健康 16:43 2023/08/01

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

女生下班勿一人買雪糕，背後原因極恐怖。

不少女生都喜愛食雪糕等甜品，但網上近日卻流傳一則警世文，提醒單身女性下班後，不要獨自一人去超市買雪糕，有網民看後留言直呼可怕，也有人大讚資訊實用。

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旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」近日於Facebook專頁上載一張Twitter（X）的截圖，提醒女士下班後不要一個人去便利店買雪糕，否則有機會被居心不良的人士鎖定為目標，並且萌生邪惡念頭，認為「買冰淇淋，看來她家離這很近。只買一個的話，她身邊應該沒有其他人」。這樣的情況會讓人感到不安，若走出便利店被人跟蹤就很麻煩，因此買雪糕最好是在白天，並最好一次買一盒。

（圖片來源：Facebook專頁「魚漿夫婦」）

文章續指，魚漿太太過去一人獨居時，就有特別注意如何保護自己，而她的做法是「至少都會買兩隻甜筒或一整盒，就是全家很多人一起吃的感覺」。

帖文引來不少網民熱烈議論，有女性網民留言「我們女生是否太不容易了」、「女生要注意這些細節也太麻煩了」；也有網民稱「突然覺得超商就在樓下真好，速買速回」、「去超商買的話就是要馬上享受啊，怎麼會帶回家吃」；而另亦有網民感嘆：

細節到頭皮發麻，原來現在防範壞人需要做到這種程度了嗎？

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責任編輯：羅嘉欣

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