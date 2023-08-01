【西貢鯨魚】謝展寰：擬檢視法例賦權漁護署　日後訂緊急應變方案

▲ 左起：梁肇輝、謝展寰、祝效忠。（曾秋文攝）

西貢牛尾洲對開海面發現的鯨魚屍體，相信是早前在附近水域出沒的布氏鯨。環境及生態局局長謝展寰今日（1日）下午到西貢萬宜水庫西壩與香港海洋公園保育基金專家會面，了解鯨魚屍體的解剖工作。謝展寰隨後聯同漁農自然護理署署長梁肇輝和香港海洋公園保育基金總監祝效忠會見傳媒。

謝展寰指，漁護署在最初發現鯨魚時，已聯同海洋公園徵詢海外和內地專家、保育團體的意見，其中考慮過不同方法，嘗試讓鯨魚離開香港淺水水域，但實行時都有困難，加上法例限制，讓署方難以在短時間內設立「禁船區」，因此得出的共識是先作觀察，並以行政方式，例如派傳單勸喻市民避免出海觀鯨，其後亦加強力度，跨部門出動6艘巡邏艇出海勸喻船隻離開。

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他不認同漁護署在介入事件上有遲緩，但認為有改善空間，當局會從4方面避免日後同類事件再發生，包括加強有關對待野生動物的公眾教育、制定應變方案，以便日後發生同類事件時迅速有效應對、署方有需要增進相關知識，會向海外吸收經驗、當局亦會檢視如何改進法例，賦予漁護署權力有效處理事件。



海洋公園動物及保育部總館長黃永康今日在電台節目表示，鯨魚背鰭位置的新傷口，相信是由船隻撞擊而致的可能性較大。他指，社會應就事件進行深度討論，認爲現時的觀豚守則只屬自願性質，往往會令船家及市民墮入灰色陷阱，當局應該研究設立清晰的法規，例如列明船隻進入離鯨豚100米水域就應該停船，才能減低日後同類型事件出現的機會。

▲ 海洋公園人員在萬宜水庫附近岸邊解剖鯨屍。

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責任編輯：蘇文軒