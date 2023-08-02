【抗癌勇士】抗癌4年移植爸爸骨髓不果　7歲童慶生後家人忍痛拔喉離世

▲ 男童抗癌4年後離世。

小朋友是家中的開心小天使，可惜小天使卻不敵病魔糾纏，逼不得已告別家人，令人傷心。馬來西亞一名7歲男童與癌魔抗戰4年，惟早前病情突然惡化，男孩強撐着弱小的身軀，與家人慶祝生日兩天後，家人在百般痛心下終於決定拔管，讓孩子告別痛苦，而數十醫護亦陸續與小天使送別。

父親捐骨髓教兒子

根據大馬傳媒報道，男童吳泓昌在3歲時患上急性淋巴細胞性血癌，家人得知可通過嵌合抗原受體修飾T細胞（簡稱CART）療法抗癌後，兩年前將他從馬來西亞帶到新加坡國大醫院接受治療。為了挽救兒子的性命，吳泓昌43歲的父親吳乃瀧去年6月捐贈骨髓進行移植，豈料去年12月兒子覆診時被發現癌細胞復發，再度入院。

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吳乃瀧向傳媒表示，兒子在6月底高燒入院，7月6日開始接受CART，兒子之前曾用過化療治癌，情況初時十分樂觀，後來他因換牙的傷口被細菌感染，令牙齦和舌頭腫脹。醫生擔心會影響呼吸道，加上兒子抵抗力低，將他轉了入了兒童加護病房，用呼吸機幫助呼吸。

肺功能受損無法復原

吳乃瀧指，兒子的肺功能受細菌感染，即使後期細菌清除了，癌細胞已大幅減少，肺功能卻無法復原︰「醫生說兒子差不多沒有免疫力，情況不太樂觀，但想到還有兩天(7月25日)就是兒子的7歲生日，所以我們要求醫生維持情況幾天。」

泓昌7歲生日當天，吳家上下一如以往為他慶生，他們簡單地布置病房，並將家人親手繪製的畫作、花和祝福貼在病房內，買了兩個小蛋糕，與醫生護士也到病房唱生日歌。

聽到生日歌心率加快

吳乃瀧表示，當時兒子注射了鎮定劑，處於昏睡狀態，但聽到家人為他唱生日歌時，能透過儀器見到他心率加快，可見他對於家人的愛還是激動地回應着。吳乃瀧表示︰

泓昌以往會手舞足蹈拍手笑着，多謝家人為他慶生，今次他還是以自己的方式表達了快樂和興奮。

數十名醫生護士道別

家人為泓昌慶生後，翌日發現他肺部積水越來越嚴重，醫生建議家屬做決定。吳乃瀧憶述，儀器顯示兒子氧氣指數跌入危險水平，醫生發現他的瞳孔反應緩慢，相信是腦部缺氧，家人忍痛決定拔管，讓兒子舒服地離開。吳乃瀧說︰

最感動是曾經照顧過他的數十名醫生、護士，他們都陸續前來跟他告別，我們當然很傷心，畢竟初時認為會抗癌成功的。

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