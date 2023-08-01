【主動脈瘤】男子腹部可見心臟狂跳　求醫時慘叫一聲身亡揭腹藏9cm動脈瘤

▲ 男子腹部可見心臟狂跳，求醫時揭肚內9cm動脈瘤爆裂，慘叫一聲身亡。

動脈瘤如不定時炸彈，一旦破裂可致命！台灣一名50多歲男子因感覺腹部如心臟般跳動，覺得不妥才就醫，其後檢查出一顆9cm大小的腹主動脈瘤。結果在等待醫生處理期間，男子驚見腹部脹起，而他在慘叫一聲後，腹主動脈瘤破裂，當場爆肚身亡。

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台灣外科醫生江坤俊在《健康2.0》節目中分享個案，指曾有一名50多歲男病患某日到急症室求醫，表示自己一直以來不覺得身體有異，直至家人發現他的肚子像心臟一樣跳動，按壓時也能明顯感覺到脈搏跳動，宛如心臟長在肚内。而當日是因腹部跳動特別劇烈明顯，才決定求醫做檢查。

醫生為該名病患安排做電腦斷層掃描檢查，發現他長有一顆8至9cm的巨大腹主動脈瘤，量得血壓更達200，屬情況危急。而正當醫護忙著找心臟外科醫生為病患做手術時，他突然發出一聲慘叫，所有人驚見病患的肚子突然膨脹，最後竟如炸彈「嘭」一聲爆肚——腹主動脈瘤直接在他肚内爆裂。醫生立即將其送往手術室搶救，但這時病患已測不到血壓，再輸血搶救亦已回天乏術，當場喪命。

高危因素

節目同場嘉賓、新光醫院家庭醫學科醫生柳朋馳對「主動脈瘤」進行解釋，指出人體任何地方都可能會出現，瘤狀物只要達3厘米或以上即是；若超過5厘米就需做切除手術。至於生成原因則包括年齡、抽煙酗酒習慣及三高問題等。醫生又例舉症狀，尤其提醒高齡人士及三高患者：

若肚子突然非常痛，甚至出現休克，很大機會是由主動脈瘤造成，務必要多注意，因致死率非常高，達到50%以上。致死原因除了破裂，還有生成過程所造成的主動脈剝離，影響其他器官的灌流量致死。很多送到急診也是救不回來的。

主動脈瘤致死率極高

除了腹主動脈瘤，在本港，每年平均就有1,400人因胸主動脈瘤入院，同時亦有300人因而死亡，惟其病徵不明顯，不少人直至胸主動脈瘤發病時才確診，有2成人未及求醫已不治。中大醫學院外科學系心胸外科組名譽臨床副教授黃鴻亮曾解釋，心臟主動脈壁持續腫大成瘤，胸主動脈瘤可漲大至直徑逾4.5厘米或較相鄰主動脈大50%，並且持續漲大。

他稱，有6成患者伴隨高血壓，惟血壓不一定較其他患者高出很多，當主動脈壁受壓持續增加，主動脈出現撕裂或破裂的機會亦趨增，當真正出現撕裂或破裂時，病人就會大量出血，最快於短短數分鐘內猝死：

主動脈就似是高速鐵路，當主動脈出現撕裂或破裂時，就等同路軌斷裂，經過的列車就會衝出路軌，做成嚴重後果。

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責任編輯：羅嘉欣