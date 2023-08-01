【排毒有法】果汁排毒法及排毒水有效嗎？　楊明霞醫師推介兩款消暑解毒茶療【內附食譜】

▲ 果汁排毒法及排毒水有效嗎？註冊中醫師楊明霞同你分析。（iStock圖片）

踏入八月，炎炎夏日，是女士們積極減肥瘦身的季節，而外國流行的天然排毒瘦身法久不久就大行其道，分別是juice detox（果汁排毒法）和detox water（排毒水）。前者是以果汁代替一日三餐，宣稱透過斷食和新鮮蔬果汁維持身體功能和排走毒素；後者則是以水果浸於水中，冷藏八小時，蔬果的維他命便可溶解於水中，同時能產生酵素來幫助排毒，聲稱可改善皮膚和健康。但其實這兩個方法，都有機會影響我們的健康。

先說，Juice Detox，我們日常需要攝取的基本營養，包括：蛋白質、碳水化合物、脂肪、礦物質、維他命和食用纖維。如果全日只喝水果汁，根本不足以供應一日所需的營養，長此下去，容易因為營養失衡而出現疲倦乏力，面色蒼白，手腳冰冷等問題。另一方面，黃帝內經提到「五穀為養、五果為助、五菜為充」，五穀、肉類、水果和蔬菜等必須適當配搭。水果普遍屬寒涼，過量食用易傷脾胃，而引致消化不良，胃痛或水腫等毛病。

至於Detox Water，水果的水溶性營養沒錯對身體有一定的益處，但若炮製的工序有誤，很可能反而變成影響你健康的害群之馬。由於切開了的水果會因接觸空氣而氧化，而氧氣加水份會滋生細菌，所以，切塊的水果長時間浸於水裏，會滋生細菌，飲用後有機會影響健康。建議水果切開後應該立即進食，以免氧化。

▲ 楊醫師表示，若排毒水的炮製工序有誤，很可能反而變成影響你健康的害群之馬。（iStock圖片）

夏日炎炎，以下有兩款消暑茶療給大家：

1.解暑三花茶（適合熱底的人士） 2. 消暑寧神茶（適合寒底的人士） 材料︰金銀花3錢、杭菊3錢、雞蛋花3錢 材料︰茉莉花3錢、素馨花5錢、蓮子芯2錢 製法︰

1. 把所有材料洗淨，放入杯中茶隔內。

2. 注入500毫升熱開水，蓋上杯蓋，焗5分鐘，待聞到花香後即可飲用。 製法︰

1. 將淡竹葉剪成細段，把所有材料洗淨。

2. 先把淡竹葉、蓮子芯放入杯中茶隔內，注入500毫升熱開水，蓋上杯蓋，焗30至40分鐘。

3. 然後放入茉莉花，焗5分鐘，待聞到花香後即可飲用。 功效︰

金銀花清熱解毒，涼散風熱；杭菊清肝解鬱，清熱解毒，疏肝明目；雞蛋花清熱解毒、潤肺。三藥合用有良好的清熱解毒和消除暑濕作用。現代藥理上補充，金銀花抗病原微生身、抗炎及解熱；雞蛋花則有抗菌作用，因此，飲此茶能預防夏日皮膚發炎及曬傷。 功效︰

夏日炎炎，暑熱過盛，容易熱擾心神而失眠。茉莉花及素馨花能理氣解鬱；配合蓮子芯能加強安神的作用，改善夏天的睡眠質素。

撰文：楊明霞（註冊中醫師）