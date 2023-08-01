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【陳建州性騷】大牙被黑人改告刑事訴訟後首露面　周宜霈受訪爆喊：沒想過變成這樣

娛樂 17:25 2023/08/01

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「大牙」周宜霈爆性騷擾事件，以及被黑人改告刑事訴訟後首度公開露面。

台灣前黑澀會美眉隊長「大牙」周宜霈，早前指控於11年前出差時，被前老闆「黑人」陳建州闖進酒店房性騷擾，並意圖侵犯。

大牙爆出事件後，陳建州與太太范瑋琪齊指對方所講非事實，更提出民事訴訟要求償1000萬台幣（約253萬港元），同時要求對方在Facebook公開道歉。其後，黑人夫婦撤回民事起訴，改為提出刑事訴訟。

大牙爆出「#ME TOO」事件至今一個月，今日（8月1日）首度公開露面談及事件，受訪期間一度灑淚直呼：「做這決定壓力很大！」

【陳建州性騷】黑人撤回向大牙索償　周宜霈：事實是不容否認

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首度露面

大牙今日到台中出席公開活動，原本面露笑容現身，其後接受訪問時提到被告刑事訴訟，忍不住委屈灑淚。她表示：「藉著大家的勇敢站出來講，也沒有想過會變成今天這樣，這是我的事所以後續的問題，我也會跟律師處理好。」

對於黑人撤回民事起訴改為刑事訴訟，大牙表示目前在司法階段，不便透露更多資訊：「那關於訴訟這個部分的話，可能就要交由律師來處理。」

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感謝溫暖鼓勵

大牙希望大家繼續關注其他受害者，不要讓這件事沈下去：「其實我的心情都有在社群上面，跟大家做分享。」

面對酸民的抨擊，她坦言不被影響是騙人的，不過自己保持著正面心態看待：「心情滿平靜的，然後今天很開心可以來擔任一日店長，然後又來到天氣很好的台中，其實做這個決定對我來說，當然壓力是滿大的。」她還表示早上搭高鐵時有人對她說加油：「我相信我不是一個人，很溫暖。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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