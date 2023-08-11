【Barbie芭比】馬來西亞Barbie主題酒店　粉紅夢幻房型+下午茶送公仔

▲ 馬來西亞吉隆坡君悅酒店推出Barbie主題房及Barbie咖啡廳，粉絲不容錯過。

Barbie fans集合！《Barbie芭比》真人版電影上映，掀起全球粉紅熱潮，但早在兩年前，位於馬來西亞的吉隆坡君悅酒店，已經率先推出Barbie主題酒店房及Barbie咖啡廳，打造充滿活力的Barbie王國。正計劃旅遊的大小Barbie粉絲絕不能錯過！

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2大Barbie房型

酒店共有14間以粉紅色調裝飾的Barbie主題房，分為Barbie™客房和Barbie™套房兩款。一走進房間，立即有身處Barbie世界的錯覺，不只是牆身以Barbie海報覆蓋，椅子、鏡子、櫥窗等每個角落都經過精心設計。

▲ 酒店共有14間以粉红色調裝飾的Barbie主題房。（網上相片）

在47平方米的Barbie™客房內可以俯瞰吉隆坡城市天際線。配備設施包括一張特大床、寬敞的辦公桌、可調節隱私設置的浴室、大型LED電視、浴缸和花灑淋浴、大型室內保險箱、吹風機、迷你吧、泡茶和咖啡機。

105平方米的Barbie™套房窗外是吉隆坡開揚時尚的城市景觀，配備設施包括一張特大床、一間獨立房間和一間配有圓形大理石浴缸的豪華浴室。基本設備，大型 LED 電視、大型室內保險箱、吹風機、迷你吧、泡茶用具、Nespresso 咖啡機和膠囊等一應俱全。

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2大Barbie下午茶

作為一個精緻的Barbie，當然少不免到咖啡廳享受英式下午茶！酒店內的Barbie™ Café提供外賣和堂食兩款下午茶套餐，另外亦會供應早餐和晚間雞尾酒。

受Barbie™娃娃盒的啟發，酒店推出Barbie™ Pink Teatime In A Box外賣下午茶體驗套，除了兩人份的粉色主題糕點，還附送限量版Barbie面膜和Barbie公仔一隻。Barbie™ Pink Afternoon Tea則可以讓大人小朋友們坐在咖啡廳，一邊欣賞美景一邊享受美食！

Barbie™ Pink Teatime In A Box

時段：售完即止，僅限自取

價錢：每份388令吉（約670港元）

菜單：按此連結

注意事項：

*可花39.9令吉（約70港元）升級至限量版Barbie公仔，或以59.9令吉（約105港元）升級至驚喜款Barbie公仔。

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Barbie™ Pink Afternoon Tea

時段1：12:00pm – 2:00pm

時段2：2:30pm – 4:30pm

價錢：

• 成人：228令吉（約400港元）

• 小童：188令吉（約325港元，價錢包括一個免費Barbie娃娃）

菜單：按此連結

注意事項：

*兒童價格適用於3至11歲的兒童。

吉隆坡君悅酒店

地址：12 Jalan Pinang, Kuala Lumpur, Malaysia, 50450

電話：+60 3 2182 1234

電郵：barbie.kuagh@hyatt.com

網頁：按此連結

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責任編輯︰王明芳