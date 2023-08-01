【47人初選案】陳志全辯稱若因乏共同綱領而不參選　憂變「不投」對象

▲ 陳志全。（曾耀輝攝）

民主派初選案今進入第96日審訊，人民力量前主席被告陳志全今（1日）首日自辯。陳曾發文指人民力量贊成有共同政治行動綱領的初選，陳今供稱即使初選不符合其期望，亦不代表他不會參與，陳解釋若他因沒共同政治綱領或行動守則而不參與初選，憂變成「不投嘅對象」。

被告陳志全今出庭自辯，辯方大律師馬維騉引述人民力量題為《人民力量贊成有共同政治行動綱領的初選》Facebook貼文發問。陳解釋，共同政治行動綱領是指作為議員的紀律操守，陳指有人以為取得若干議席便必勝，該想法是停留在理論層面。陳指，關鍵是民主派議員有否共同行動守則，即是否盡責開會，投票時在場，盡量加入更多委員會，「呢個係我對民主派嘅期許」。陳亦強調，共同行動非指要贊成或否決某條法例或撥款。

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陳激動地舉例指，他試過早上8時半開會時只有自己一個民主派準時，面對十多名建制派；蔣麗芸一個人加入了十多個事務委員會，而民主派竟然僅加入了3至4個。陳稱，民主派開會出席率比建制派更低，「所以你有幾多議席係一回事，係咪積極去開會係另一回事，投票係隨時會投㗎」。

法官李運騰指，陳最後參與了初選，是否代表陳認為初選已有共同政治綱領及達成一致行動守則。陳稱不是，「有時好多嘢唔係現實要符合到我期望先去參與」，舉例人力在協調會上理性討論民調和棄選已遭人攻擊，若他因沒共同行動綱領或行動守則而不參與初選，「咁我咪變咗不投嘅對象囉」。

陳承認簽署了抗爭派「墨落無悔」聲明書，不認為聲明綑綁人否決預算案。陳指當時有人質疑有落敗候選人會「唔認數」，選民會猶疑應否投票，聯署正好回應了質疑。

陳續指他於2019年決定不留任議員，原因包括主張留任的民主派議員沒有承諾延任時會盡議員職責，陳形容其惡夢是「你哋話留我陪你留」，但開會時仍然只得自己獨對十多個建制派，不經審議通過很多議案。陳稱當時無力感很大，無心戀戰。對於預算案的立場，陳供稱他不會於看到法案或撥款前聲言反對。

聆訊明（2日）續。

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記者：陳曉欣