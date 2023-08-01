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【P1X3L 5G上台計劃】Marco與Sica幫Phoebus配對　Win Win遇理想型自肥

娛樂 17:08 2023/08/01

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

主持們分兩組在台灣街頭幫隊友進行配對。

由葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）、鍾卓穎（Ash），以及P1X3成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）任ViuTV節目《P1X3L 5G上台計劃》今晚（8月1日）播出的一集，主持們分兩組在街頭幫隊友進行配對。

Marco和Sica出動幫Phoebus和George尋找他們的理想型。隨後，二人找到台灣女生安安與George配對。

【P1X3L 5G上台計劃】赴台組限定男女團　分組由民宿鬥到樂園

Win Win、Ash幫Yoyo和Alice尋找配對對象。

George被讚溫柔

安安大讚George感覺很溫柔，直言「台灣沒有這麼帥的男生」。鬼主意多多的Marco和Sica更鬼馬地找來一位男生小宣與Phoebus配對，令他一轉身看到男生時感到十分不知所措。

Phoebus笑言：「頭先背對背嘅時候，已經感受到佢嘅骨感同想像中係唔同嘅。」他隨即邀請小宣觀看公演舞台，對方亦爽快答應。

成功自肥的Win Win在理想型面前十分害羞。

Win Win遇自己理想型
 
另一邊，Win Win和Ash負責幫Alice和Yoyo尋找合適的男生配對。而認真幫好姊妹找配對對象的Win Win要求極為嚴格，基本上大半的男生都未能通過，所以最後都找不到合適的男生與Alice和Yoyo配對。

但過程中，Win Win卻巧遇上自己的理想型，害羞地捉著Ash：「呢個好似幾正喎，定係你幫我配對咗先呀？你幫我呀」，越講越興奮的她被Ash笑言「你唔好咁失控呀」。

隨後，Ash上前幫忙向該台灣男生開口搭訕，成功自肥的Win Win十分開心。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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