MR.BIG香港站巡唱2千樂迷捧場　盧巧音跟老公Sammy拍拖睇騷

▲ 盧巧音與丈夫兼Kolor成員蘇浩才一同捧場。

美國殿堂級重型搖擺組合MR.BIG最後一次的世界巡迴演唱會《The BIG Finish World Tour Live in Hong Kong》，香港站已於昨日（7月31日）在灣仔修頓場館結束，吸引近2000名樂迷捧場。盧巧音（Candy）與丈夫兼Kolor成員蘇浩才（Sammy）、太極樂隊的鄧建明（Joey Tang）帶同兒子及兒子好友，專程前來捧場。

MR.BIG主音Eric Martin、他手Paul Gilbert、低音結他手Billy Sheehan，以及鼓手NickD'Virgilio，相隔5年再度來港演出。其中Nick是樂隊長期音樂夥伙，今次他加盟MR.BIG世界巡迴演唱會，是為代替於2018年因帕金遜病離世的成員Pat Torpey。

▲ Joey Tang跟兒子。

個唱歷時約兩半小時，全晚演唱20多首名曲，包括經典歌曲《Daddy, Brother, Love, Little Boy》、《To Be With You》及《WildWorld》等等，掀起粉絲集體回憶。

主音Eric見台下樂迷反應熱烈，大讚香港粉絲「Beautiful」，他感謝香港粉絲，並不時走近台邊與粉絲近距離接觸，又將他使用過的結他撥片（pick）送給香港粉絲，還拿出手機拍下現場情況。演唱會尾聲，粉絲不願離開，氣氛高漲。

▲ MR.BIG最後巡唱

Billy表示很愛香港、很愛香港的粉絲，他們很榮幸能去到許多美麗的城巿演出，永遠不會忘記在香港的回憶，希望有機會再次跟大家見面，他離台前還做出「心心手勢」，十分鬼馬。

MR.BIG完成香港站的演出後，會移師到台北、新加坡、曼谷、馬尼拉等地開騷。明年初會進行南美洲、歐洲和美國的演出