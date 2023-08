MR.BIG香港站巡唱2千樂迷捧場　盧巧音跟老公Sammy拍拖睇騷

▲ 盧巧音與丈夫兼Kolor成員蘇浩才一同捧場。

美國殿堂級重型搖擺組合MR.BIG最後一次的世界巡迴演唱會《The BIG Finish World Tour Live in Hong Kong》,香港站已於昨日(7月31日)在灣仔修頓場館結束,吸引近2000名樂迷捧場。盧巧音(Candy)與丈夫兼Kolor成員蘇浩才(Sammy)、太極樂隊的鄧建明(Joey Tang)帶同兒子及兒子好友,專程前來捧場。

MR.BIG主音Eric Martin、他手Paul Gilbert、低音結他手Billy Sheehan,以及鼓手NickD'Virgilio,相隔5年再度來港演出。其中Nick是樂隊長期音樂夥伙,今次他加盟MR.BIG世界巡迴演唱會,是為代替於2018年因帕金遜病離世的成員Pat Torpey。

▲ Joey Tang跟兒子。

個唱歷時約兩半小時,全晚演唱20多首名曲,包括經典歌曲《Daddy, Brother, Love, Little Boy》、《To Be With You》及《WildWorld》等等,掀起粉絲集體回憶。

主音Eric見台下樂迷反應熱烈,大讚香港粉絲「Beautiful」,他感謝香港粉絲,並不時走近台邊與粉絲近距離接觸,又將他使用過的結他撥片(pick)送給香港粉絲,還拿出手機拍下現場情況。演唱會尾聲,粉絲不願離開,氣氛高漲。

▲ MR.BIG最後巡唱

Billy表示很愛香港、很愛香港的粉絲,他們很榮幸能去到許多美麗的城巿演出,永遠不會忘記在香港的回憶,希望有機會再次跟大家見面,他離台前還做出「心心手勢」,十分鬼馬。

MR.BIG完成香港站的演出後,會移師到台北、新加坡、曼谷、馬尼拉等地開騷。明年初會進行南美洲、歐洲和美國的演出