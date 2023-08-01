【施政報告】公務員工會代表︰有公務員獲升職仍離開政府　冀政府出台更多措施挽留人才

▲ 公務員工會代表。（趙居逸攝）

特首李家超今日（1日）下午會見公務員工會代表，就新一份施政報告聽取意見及建議。香港高级公務員協會主席彭禮輝表示，雙方就公務員士氣、培訓、醫療福利、前景等方面交換意見。

紀律部隊評議會主席廬凱詩會後表示，特首在會上充分肯定公務員的努力。盧提及近年公務員離職潮，指不少公務員升職後，依然離開政府，到私營機構工作，反映現有的薪酬福利不足以挽留人才，希望政府出台更多措施應對。

被問到有何挽留人才的建議，警察隊員佐級協會主席林志偉表示，公務員的醫療福利不足，薪酬是吸引人才及挽留人手的重要一環，但服務市民、貢獻政府的決心亦是必需要素，認為當局要設法加強公務員的國民身份認同及榮譽感。

彭禮輝指，據其了解，政府會檢討公務員守則，並適時會向公務員團體諮詢。

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記者：趙居逸