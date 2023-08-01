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【耳念珠菌】深水埗安老院舍2名院友受感染　其中1人已出院

社會 18:12 2023/08/01

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深水埗安老院舍出現耳念珠菌帶菌個案組群。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（1日）正跟進一間位於深水埗安老院舍的耳念珠菌帶菌個案組群，涉及3名院友。中心分別於7月6日及18日接獲醫院管理局通知，2名居於該院舍並曾於早前入住明愛醫院的院友經化驗證實帶有耳念珠菌，涉及一名82歲男子及一名61歲女子。2人有長期病患，均沒有相關感染徵狀，其中1人已出院。

中心接獲通知後，向該院舍作進一步流行病學調查，發現1名今年4月曾入住黃大仙醫院的79歲女子，早前已經化驗證實帶有耳念珠菌。她於五月出院後入住該院舍，現時情況穩定。中心亦進行了接觸者追蹤篩查，昨日（31日）的檢測結果顯示未有再發現新增帶菌個案。中心正繼續調查該組群的感染源頭，不排除安老院舍內出現傳播。

中心已提供感染控制建議及培訓院舍職員，並建議院舍根據既定指引，加強執行各項感染控制措施，包括妥善安置帶菌院友，嚴格執行接觸傳播防護措施，加強環境清潔及消毒，使用專用醫療用具、洗手間及沐浴設施，以防止耳念珠菌散播。中心會與院舍保持密切聯繫並監察院友情況，確保院舍嚴格執行各項感染控制措施。

衞生防護中心發言人解釋，念珠菌是一種廣泛存在於自然環境的真菌，尤其在濕和暖的環境。在人體，念珠菌常見於口腔、消化道、皮膚及女性陰道。念珠菌是人體常見的真菌，但偶然會引致感染，尤其對免疫系統受損的人士。

耳念珠菌的抗藥性一般比其他念珠菌較高。視乎感染的部位及病人的整體健康狀況，耳念珠菌感染可從輕微至可能危及生命，甚或致命。​發言人強調，正確使用抗菌素和保持個人尤其是手部衞生，對預防耳念珠菌出現和交叉感染至為重要。

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責任編輯：楊佩瑩

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