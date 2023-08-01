【颱風消息】受風暴卡努影響　港航取消今明8班往返沖繩航班

▲ 受颱風卡努影響，港航取消今明8班往返沖繩航班。（資料圖片）

受颱風卡努持續影響，香港航空今日（1日）宣布以下航班已取消：

日期 航班編號 航線 狀態 8月1日 HX676 香港至沖繩 取消 HX679 沖繩至香港 HX658 香港至沖繩 HX659 沖繩至香港 8月2日 HX676 香港至沖繩 HX679 沖繩至香港 HX658 香港至沖繩 HX659 沖繩至香港

港航預計8月3日及8月4日往來沖繩航班將按原定時間出發。另外，為協助運載更多受影響乘客，公司將於8月4日額外加開以下航班：

日期 航班編號 航線 起飛時間（當地時間） 到達時間（當地時間） 8月4日 HX676D 香港至沖繩 2023年8月4日/ 0315 2023年8月4日/ 0700 HX679D 沖繩至香港 2023年8月4日/ 0830 2023年8月4日/ 0955

港航指，對因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。詳情請參考「相關票務安排」。

旅客可於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

為了保障乘客行程獲妥善安排，建議乘客於香港航空網站使用「不正常航班改期服務」自助提交改期申請，或於網站提交「退票申請」。乘客若是經旅行社購票，請聯繫有關旅行社查詢相關票務事宜。

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責任編輯：陳麗娜