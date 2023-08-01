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【颱風消息】受風暴卡努影響　港航取消今明8班往返沖繩航班

社會 18:13 2023/08/01

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受颱風卡努影響，港航取消今明8班往返沖繩航班。（資料圖片）

受颱風卡努持續影響，香港航空今日（1日）宣布以下航班已取消：

日期航班編號航線狀態
8月1日HX676香港至沖繩取消
HX679沖繩至香港
HX658香港至沖繩
HX659沖繩至香港
8月2日HX676香港至沖繩
HX679沖繩至香港
HX658香港至沖繩
HX659沖繩至香港

港航預計8月3日及8月4日往來沖繩航班將按原定時間出發。另外，為協助運載更多受影響乘客，公司將於8月4日額外加開以下航班：

日期航班編號航線起飛時間（當地時間）到達時間（當地時間）
8月4日HX676D香港至沖繩2023年8月4日/ 03152023年8月4日/ 0700
HX679D沖繩至香港2023年8月4日/ 08302023年8月4日/ 0955

港航指，對因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。詳情請參考「相關票務安排」。

旅客可於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

為了保障乘客行程獲妥善安排，建議乘客於香港航空網站使用「不正常航班改期服務」自助提交改期申請，或於網站提交「退票申請」。乘客若是經旅行社購票，請聯繫有關旅行社查詢相關票務事宜。

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責任編輯：陳麗娜

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