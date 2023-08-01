  • 30°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 18:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【車禍頂包】私家車撞律政中心　3南亞裔漢被控串謀妨礙司法公正9月再訊

社會 18:15 2023/08/01

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

私家車早前撞向律政中心，3男涉串謀妨礙司法公正還押候訊。資料圖片

一輛私家車上周五（28日）撞向中環律政中心西座停車場入口石壆，3名南亞裔男子被控2項串謀妨礙司法公正，昨（31日）於東區裁判法院提堂。3人暫時毋須答辯，案件押後至9月12日再訊。

3名男被告依次為辛格梓洋（23歲，工程師）、簡馬弗（22歲，運輸工人）及DHILLON Jaskirat Singh（21歲，運輸工人）。首被告被控1項串謀妨礙司法公正，次被告與第3被告則同被控1項相同控罪。

控罪指，3人於2023年7月28日，在香港中區警署串謀妨礙司法公正，即在香港警務處調查1宗懷疑危險駕駛案件時，故意誤導調查方向，而使警方相信辛格梓洋為於2023年7月28日上午6時59分，在中環下亞厘畢道律政中心外駕駛一私家車輛的司機，並干犯上述罪行，而當時被告辛格梓洋並非上述車輛之司機及沒有干犯上述罪行 。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

交通事故 罪案 危險駕駛 南亞 罪行 中環 警務處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
17:57 2023/07/30
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
【工人姐姐】印傭入屋9年搶老公做女主人　港媽發警世文5點勸諫女士
19:10 2023/07/31
【工人姐姐】印傭入屋9年搶老公做女主人　港媽發警世文5點勸諫女士
【李玟離世】李玟老公Bruce現身火葬場首開腔　遭粉絲上前追罵拍打車窗
今日 13:13
【李玟離世】李玟老公Bruce現身火葬場首開腔　遭粉絲上前追罵拍打車窗