【車禍頂包】私家車撞律政中心　3南亞裔漢被控串謀妨礙司法公正9月再訊

▲ 私家車早前撞向律政中心，3男涉串謀妨礙司法公正還押候訊。資料圖片

一輛私家車上周五（28日）撞向中環律政中心西座停車場入口石壆，3名南亞裔男子被控2項串謀妨礙司法公正，昨（31日）於東區裁判法院提堂。3人暫時毋須答辯，案件押後至9月12日再訊。

3名男被告依次為辛格梓洋（23歲，工程師）、簡馬弗（22歲，運輸工人）及DHILLON Jaskirat Singh（21歲，運輸工人）。首被告被控1項串謀妨礙司法公正，次被告與第3被告則同被控1項相同控罪。

控罪指，3人於2023年7月28日，在香港中區警署串謀妨礙司法公正，即在香港警務處調查1宗懷疑危險駕駛案件時，故意誤導調查方向，而使警方相信辛格梓洋為於2023年7月28日上午6時59分，在中環下亞厘畢道律政中心外駕駛一私家車輛的司機，並干犯上述罪行，而當時被告辛格梓洋並非上述車輛之司機及沒有干犯上述罪行 。

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記者：梁錦麟