【人間蒸發】新婚夫妻搭火車度蜜月　妻子上廁所後離奇失蹤

▲ 印度一對新婚夫妻搭火車度蜜月，妻子上廁所後離奇失蹤。

印度一對新婚夫婦日前享受蜜月旅行，妻子卻在搭火車期間去廁所，繼而突然失蹤，自此再沒有回來。而丈夫在翻遍整個車廂仍找不到妻子的蹤影，甚至翻看火車上的閉路電視也找不到妻子相關的影像，整件事十分撲朔迷離。

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綜合外媒報道，印度一名女子Kajal Kumari與丈夫結婚半年，在7月28日搭乘新德里至賈爾派古里（Jalpaiguri）的超快速列車，前往大吉嶺度蜜月。期間火車駛至吉申根傑站（Kishanganj）時，Kumari向丈夫表示要去廁所，而這一別後，Kumari就突然消失。

Kumari的丈夫表示，夫婦二人原訂了B4車廂的43號席及45號席。惟妻子去廁所後卻遲遲未返回座位，丈夫於是起身尋找妻子，但妻子卻失去蹤影，最終在火車抵達吉申根傑站時，他仍找不到妻子。而當火車再出發時，他再找遍所有車廂，但仍然未找到妻子，於是報警。

而警方接報到場後，隨即翻閱火車站附近的閉路電視，卻仍然找不到Kumari的身影。Kumari的丈夫表示，妻子交友圈單純，恐怕是在火車上不幸遭人綁架，目前案件正在調查中。

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責任編輯：羅嘉欣