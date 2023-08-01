【YOLICA】Alice練後空翻疑遭鹹豬手　許寶恆被胸襲+洩春光網民意見兩極【有片】

▲ Alice練習後空翻疑遭教練「鹹豬手」。

ViuTV節目《MM730 - 男女自然觀察學會》由岑珈其、P1X3L成員歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）、許寶恆（Alice）、楊安妮（Win Win）及何洛瑤（Sica）主持。

日前一集講，Alice挑戰後空翻，疑被教練「鹹豬手」胸襲，引來一班網民及粉絲關注：「咁都唔叫非禮？」

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受傷後的Alice綁回腰帶嘗試第三次後空翻，然後第四次再次挑戰不綁腰帶，豈料又出事！今次並非受傷，而是疑似遭教練非禮。右邊教練靠抽著Alice的褲頭輔助，可是這動作若在現場似乎會走光；而左邊的教練則在Alice著地時以手扶住她，但整個手掌完全觸摸到Alice胸部。

▲ （影片截圖）

疑被抽水

《MM730 - 男女自然觀察學會》節目中，Alice挑戰4次後空翻，在兩名教練輔助下練習。初時，Alice腰部可戴上腰帶作輔助，因此第一次順利完成動作。

第二次試跳，她則嘗試脫下腰帶，在兩名教練協助下自己跳後空翻，可是落地時面部撞到地下。雖然Alice表示沒事，但就痛到流眼水，還笑言幸好自己沒有整容，否則撞到鼻子變形。眼見鼻子雖然沒有流血，但事後Alice透露撞到瘀了。

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網民睇法兩極

此集播出後，網民即在討論區議論紛紛，有人質疑教練非禮：「轉咗身落嚟兜腋下仲好啦，點會係胸口度？」、「咁都唔叫非禮？」、「擺明特登，就算扶都捉手啦，點會咁扶？」

另一方面，亦有網民認為動作來得太快，只是不小心：「嗰個動作唔係咁易精準捉到手，伸入啲可以更確實保護到條女」、「點會咁大膽電視台影住都抽水！」、「算有良心啦，掂一掂即刻縮手」。

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