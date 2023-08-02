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【兒童企業家】直播賣玩具月入過百萬 11歲女童退出商界專注升中學業

親子 15:51 2023/08/02

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

Pixie Curtis暫時推出商圈。

香港不少細路從小就被教育努力讀書，將來找一份高薪厚職。澳洲一名11歲女童小小年紀已經開創了自己的事業，更靠著賣玩具月入13.3萬美金（約港幣103萬），成為小富婆，幾年間已搵夠收山，即將升中的她更宣佈暫時退出商界，專心學業。

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據《鏡報》報道，這名女童名為琵希（Pixie Curtis），媽媽是資深公關，她從小就替琵希在建立個人形象與品牌，讓她成為小網紅，更以她的名字創立髮飾品牌「Pixie’s Bows」，琵希因此自小就在母親的薰陶下學習做生意。

10歲時，琵希創立了自己的玩具公司「Pixie's Fidgets」，雖然只是小孩子，但她已懂得直播帶貨，更在開業短短48小時內，將商品賣清光，可見其商業頭腦絕不比成年人差。

琵希創業首個月，公司營業額已達10萬美金（約港幣78萬元），有指現在她每個月的收入更高達13萬3千美金（約港幣103萬）。雖然年紀輕輕已成為小富婆，但琵希媽媽蘿克希（Roxy）之前受訪時指，因為11歲的琵希快要升中學，需要花更多心力在學業上，她與丈夫商量後，希望琵希暫時放下工作，專心唸書。

生活奢華惹來爭議

由於這幾年生意賺了一大筆，琵希過著非常奢華的生活，不但住在悉尼的豪宅區，媽媽還送她價值27萬美金（約港幣210萬）的Benz房車做生日禮物。而因為自小成為企業家，琵希比同齡的小朋友早熟很多，但其奢華的生活模式卻引來不少爭議，有人認為孩子這麼小就用名牌、學化妝太早熟，但也有網友認為小孩子是花自己賺的錢，沒甚麼大不了。

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