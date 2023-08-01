【持續進修】麥當勞222名餐廳總經理完成認可課程 與學士學位同等級別

▲ 麥當勞昨日為一眾畢業生舉辦「香港麥當勞管理發展專業文憑（資歷架構第5級） 頒授典禮」.

麥當勞宣佈為旗下餐廳管理組員工而開辦的《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》已成功獲香港政府資歷架構認可，成為香港飲食界首間開辦屬資歷架構第5級課程的企業，為員工提供與學士學位同等資歷級別的培訓課程。

為慶祝共222名餐廳總經理完成修讀課程並成功通過考核，麥當勞昨日為一眾畢業生舉辦「香港麥當勞管理發展專業文憑（資歷架構第5級） 頒授典禮」，由香港麥當勞行政總裁黎韋詩小姐頒發證書，並邀得資歷架構秘書處總經理黎英偉先生出席活動，更邀請了香港演藝人協會會長兼香港電影工作者總會會長古天樂先生親臨現場祝賀畢業生。

麥當勞是首間提供與學士學位同等資歷級別培訓課程的香港飲食企業 為餐廳經理提供免費在職培訓。香港麥當勞行政總裁黎韋詩小姐表示：「植根香港48年，香港麥當勞一直秉持『以人為本』的理念，重視員工的個人成長及專業發展，除了為員工提供全球統一標準化的麥當勞內部培訓，我們的《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程更首次獲得香港政府資歷架構認可，達至與學士學位同等資歷級別。同時我們亦全額資助餐廳總經理一邊上班賺取經驗及工資，一邊修讀相關課程。」

提供具認受性及完善的餐廳管理課程

以往學員需於其他院校就讀銜接課程，以取得學士學位資歷。現在加入麥當勞工作，累積經驗並晉升至餐廳總經理職位，即可修讀麥當勞《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》，經考核後從而獲取與學士學位同等資歷級別。

《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程為期30個月，內容圍繞餐廳管理專業，當中涵蓋七個單元：業務管理、人力資源、餐廳管理、部門領導、顧客服務、生產品管以及值班。課程理論與實踐兼備，而每個單元均設有考核作評估用途，以確保經理在修讀該課程後能達到標準。

資歷架構秘書處總經理黎英偉先生亦表示：「飲食業一向重視實戰及工作經驗，我們很高興麥當勞開辦的《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程獲得資歷架構認可，相信未來更能協助在職人士確立進修的目標和方向，推動高質素的終身學習，從而進一步提升香港飲食界從業員的專業水平及競爭力。」

香港演藝人協會會長及香港電影工作者總會會長古天樂先生同樣為畢業生送上祝賀：「我在此衷心祝賀222位餐廳總經理畢業，並獲資歷架構第5級認可。我想鼓勵大家一定要保持信心同恆心去做喜歡做的事，不要怕困難和失敗。因為不論大家來自不同背景、擁有不同教育程度，都可以找到自己的位置同目標，希望大家在自己崗位繼續努力，發光發亮。」

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責任編輯：羅嘉欣