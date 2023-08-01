【精神科服務】精神科專科門診半緊急個案輪候時間增加　未達諮委會最新目標

▲ (資料圖片)(曾耀輝攝)

醫管局就精神科專科門診新症預約的輪候時間中位數訂立明確目標，屬緊急的第一優先個案輪候時間中位數不超過一星期，屬半緊急的第二優先個案則不超過4星期。不過根據醫管局最新數字顯示，九龍中及九龍西聯網的最新數字顯示，半緊急新症的輪候時間達到5星期，亦即未能達到目標要求。

醫管局數據顯示，截至今年6月30日的過去12個月，精神科門診共有51,275個預約新症，當中緊急新症及半緊急新症分別有2,420、以及9,941宗，其餘是穩定新症。

緊急新症個案的輪候時間大致能符合要求，有5個聯網需輪候一星期，兩個聯網輪候時間少於一星期。不過非緊急個案就未能達標，其中九龍中及九龍西聯網均需要輪候5星期，多於輪候時間不超過4星期的目標。

至於穩定新症方面，各個聯網的輪候時間差距較大，其中新界西及九龍東聯網最長需輪候95星期、至於新界東及九龍西聯網最長需輪候93個星期。穩定新症平均輪候時間就介乎19至68個星期不等。

醫管局上月曾表示，截至今年3月底的過去12個月，醫管局轄下各聯網的精神科專科門診診所，所有聯網的緊急新症個案，及半緊急新症個案的輪候時間中位數，均分別不超過一星期及四星期。換言之，輪候時間於發生荷里活廣場事件後再惡化。

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責任編輯：陳展棋