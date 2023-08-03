【地獄姐姐】5大極品外傭騙徒賭徒公主病　孫慧雪嘆難請好姐姐︰唔可以心軟

▲ 孫慧雪曾聘請最少5位極品姐姐，大嘆自己沒有「請姐姐命」。

41歲「宅男女神」孫慧雪（雪雪）日前剖腹誕下細仔，再度成為人母。雪雪續聘用上一任陪月姐姐及新請多一位外傭姐姐幫忙湊B。雪雪慨嘆自6年前大仔Riley出世，她才開始聘請姐姐幫手，但不知何解總是招來「地獄姐姐」，包括公主病、超級賭徒，甚至是犯罪集團騙徒，經歷過很多誇張情節。直至近兩個月再有新姐姐返工，雪雪只求她是正常人。

年輕公主病姐姐

現時雪雪聘有兩位姐姐幫手湊兩名兒子，由於雪雪要兼顧拍劇、做KOL及出席活動等工作養家，難當全職媽媽，所以6年前開始聘請外傭協助照顧大仔Riley，但這些年來她和老公羅天彥（Edwin）最少聘用過5位地獄姐姐，位位皆有獨特之處。雪雪細說第一位聘用的外傭有嚴重公主病。

這位公主每入一間房都要開冷氣，去超市就只買她想要的東西，還叫我們買給她。

▲ 孫慧雪如今終於聘請到兩位姐姐幫手湊兩個仔，希望大家能和睦共處。（黃建輝攝）

由於「公主外傭」是第一次來港打工，所以雪雪和Edwin也善待她，曾帶她一起去旅行，又買禮物送給她的小朋友。最後「公主」成為在雪雪家中做得最長久的姐姐，一做4年，但「公主」人如其名，最後扭計鬧分手，雪雪無奈道︰

我們續約後，她才突然告訴我要走了，因為想我們覺得她很重要，真的好像拍拖呀！她也經常透過WhatsApp發長文給我們的！其實她第一次來港打工，可能我們太疼錫她，讓她誤以為打工好輕鬆，出去會有很多人爭相聘請她。

「公主外傭」之後轉為其他僱主打工，結果一年被炒3次！連入境處都致電雪雪查問，雪雪如實相告。兜兜轉轉後，「公主外傭」發覺自己錯過了「真愛」，曾帶同黃金上門求與雪雪「翻撻」，但由於公主有約在身，雪雪未能再聘請她，惟有讓她閒時上門探望，「她長大了，為現任僱主工作也表現得很好。」

▲ 雪雪與Edwin一直好愛錫各位姐姐。（受訪者提供相片）

賭徒外傭

上門要求回歸雪雪家的，還有「賭徒外傭」。她瞞著雪雪在外面借賭債，卻沒有能力償還，導致債仔上雪雪家門淋紅油。「賭徒外傭」當晚向雪雪請辭要即走，只解釋家有急事，不知就裏的雪雪感到錯愕，無奈地放她離開。

第二日追數公司找我了！我說姐姐已經不在我家，我終於明白為甚麼前一天她要急急離開！

犯罪集團外傭

幸好該名外傭其後已還清賭債，並懇求雪雪讓她回來工作，惟當時雪雪已請到新姐姐。不過，最誇張一次要數到「犯罪集團外傭」，而該犯罪集團專門詐騙外傭，雪雪的姐姐有個戶口從事不法活動，引起警方上門調查，雪雪憶述當日情況仍猶有如悸︰

有4個警察上來我家，手持搜查令稱要搜我間屋，好惡，他們真是衝入來，覺得我是大佬！

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最信任的姐姐偷錢

雪雪一直被姐姐的錢銀問題纏繞著，一心以為終於請到好姐姐，對Riley也十分疼愛。怎料入夜後全屋關燈，姐姐變了另一個人。「她潛入我們房間打開櫃桶偷錢，完全不害怕。」雪雪翻查閉路電視目睹震驚一幕，「原來她以為CCTV是沒有夜視功能，房間關了燈，她亮著手機燈入來，以為無人知。」

對雪雪和Edwin來說，損失金錢事小，失感情事大，「我和丈夫好心痛，我們很信任她的……之後我質問姐姐為甚麼要這樣做，是否有苦衷，但她拒絕承認，還反問我們有影片證據嗎？」雪雪和Edwin聞言感到憤怒，揚言會報警遞交影片，姐姐還囂張說︰「你報警囉！」兩人馬上出示影片，證據確鑿，但姐姐的態度依然惡劣，雪雪高呼︰

她沒有道歉，只承認偷錢，她還再問我們借錢！她在家鄉已經起屋了，根本不愁金錢和住屋。

▲ 細仔重達9磅。（IG圖片）

懷第二胎險聘「梅毒姐姐」

直到近半年，她終聘請了一位印傭姐姐協助她待產，雖然她偶有烏龍事，但總算沒有誇張問題，一家人相處融洽。惟她需要聘請第二位姐姐幫忙湊B，見過鬼都怕黑的她，叫現任姐姐幫手揀蟀，希望兩位姐姐能和睦相處，結果中選者又被發現身體有問題，雪雪無奈道︰「我們都見了很多人，我姐姐終選中一個，簽證也獲批，豈料她驗身後被發現有梅毒……我們又撞中……」

雪雪慨嘆自己和丈夫沒有「請姐姐命」，所有遭遇都十分離奇，她不禁質疑自己是否太心軟易被欺負。有印傭姐姐語重心長提點她不能太好人，她和老公痛定思痛，決心硬起來，「他們認為我太腍善了，所以難請好姐姐，她們指有些僱主訂立很多規矩，反而管束到姐姐願意跟隨僱主。」她笑言經常忍不住關心姐姐的工作量，怕她們辛苦，反而養成姐姐慢慢變公主。

對於雪雪在聘請外傭上的不幸遭遇，網民也給予很多意見，雪雪感謝網民提點，並與老公共識要做個較嚴厲的僱主，絕不能重蹈覆轍。

我們現在聘請外傭很有經驗了，我一看姐姐的CV已經知道，這個一定做不長，過一段時間就返家鄉照顧BB；這個不能請因為會斷約……我和老公經常互相提點，寫張紙定好規矩，我們不能再錯下去了！

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記者︰林綺玲

髮型︰Green Cheung@AdmiX Hair Styling

場地：FEAST@東隅酒店