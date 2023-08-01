【撞鬼自駕遊】193重返英國母校分享靈異經歷　與Ash遇怪事急call七師傅救命

▲ 193及Ash決定再闖Swallow Falls。

由ERROR成員郭嘉駿（193）及鍾卓穎（Ash）主持ViuTV節目《撞鬼自駕遊》，以自駕遊方式尋找英國各個猛鬼熱點。以身犯險，實行撩鬼玩命，誓要揭開英國鬼魂真面目！



今晚（8月1日）播出的《撞鬼自駕遊》，193到訪闊別10年的母校英國班戈大學（Bangor University）。193更帶Ash到學校的猛鬼熱點一探究竟。

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▲ 二人回看錄影片段時更發現當時無人聽到的女人哼歌聲。

圖書館遇靈異經歷

193分享當年在圖書館親身體驗到的靈異經歷：「最尾同尾二嗰格中間經常會有個老人家喺凌晨出現，因為佢後面有張枱，咁我喺枱到做嘢啦，然後真係feel到後面有嘢，我特登起身望下，喺條罅到見到有個人頭咁，跟住我就冇理啦，就繼續做嘢。」

他續指：「但係過咗一陣，諗緊點解個人冇聲，再特登兜過去睇下，發現冇咗。」

▲ 193更即時聯絡七師傅求助。

用七師傅法寶淨化環境

二人更即場利用不同的測鬼儀進行靈探，越接近193曾「撞鬼」的位置，儀器的偵測反應就越強烈。周圍陰森恐怖的環境更令Ash直呼：「我唔會想喺呢啲學校讀書…好恐佈！」



其後，製作組通知二人在Swallow Falls靈探時怪事連連，回看錄影片段時更發現在場無人聽到的女人哼歌聲和其他怪聲，令在場眾人都感到好恐怖，193更即時聯絡七師傅求助。

眾人更決定再闖Swallow Falls，用七師傅的法寶「靈力香燭」淨化一下周遭環境，以平息事件。

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