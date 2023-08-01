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【翹英結業】海關接獲294宗舉報　涉款增至239萬元

社會 20:56 2023/08/01

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海關至今（8月1日）傍晚已接獲294宗與翹英教育結業相關舉報，涉款約239萬元。

翹英教育轄下5間補習中心上周六（7月29日）突然全綫結業，引起大批家長追討預繳多月甚至全年學費。截至今日（8月1日）傍晚，海關及消委會就事件接獲舉報數目，分別增至294宗及93宗，涉及金額約為239萬及100萬元。

已成立專責隊伍跟進的海關表示，截至今午6時，共接獲294宗相關舉報，涉及金額約239萬元。

消委會則表示，截至今午5時，共接獲93宗與相關教育中心的投訴，主要涉及已預繳學費但未獲安排課堂，牽涉金額1,000,100元，每宗個案涉及金額平均為10,754元。消委會表示，會繼續關注有教育中心結業的事件，並促請有關教育中心盡早主動公布退款等後續安排，將對消費者的影響減至最低，又呼籲有需要的消費者可聯絡消委會。

翹英教育今晨向多名受影響家長發短訊，聲稱早前所收取學費，已用於交付租金及還清2019年以來欠債等，強調「絕非有預謀」全綫結業，更揚言現時「肯定有2至3間機構合作」，接手補習社為學生安排課程，惟不少家長質疑對方在給予「假希望」。

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記者：梁凱婷

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