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【港區國安法】港府譴責外國法律組織無理攻擊　批郭榮鏗、任建峰損害特區司法制度

政治 22:52 2023/08/01

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港府發表聲明譴責外國組織抹黑《港區國安法》。

港府今日發表聲明，強烈反對和譴責再有外國法律界組織對《港區國安法》、警務處國家安全處（國安處）和律政司依法採取的行動無理攻擊及污衊抹黑。

政府發言人強調危害國家安全是嚴重的罪行。沒有國家，包括該些組織所位處的國家，會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。

對於執法部門的行動，發言人指部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。執法部門因有關8人涉嫌竄逃外地後繼續實施國安法下的罪行，嚴重危害國家安全，警方有責任依法採取一切必要措施，將有關涉案人緝捕歸案。

發言人強調，公開因涉嫌犯下嚴重罪行而被通緝的逃犯資料，並要求市民大眾協助緝拿逃犯歸案，是警務處和其他執法部門常見的做法，亦符合國際慣例。

發言人批評郭榮鏗和任建峰利用自己作為香港大律師及律師的身份，抹黑香港司法制度及法治、詆毀香港的法官及檢控官，推動和支持境外對中國及香港，特別是特區司法和檢控人員作出「制裁」，損害特區司法制度及整體利益，涉嫌嚴重違反作為法律執業者的重要專業守則和道德。發言人表示，律政司司長作為妥善執行司法工作和維護法治的公眾利益守護者，有責任向香港大律師公會和香港律師會作出正式投訴，讓兩個專業團體獨立處理投訴並依法按既定的紀律程序作出跟進。

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責任編輯：戴朗希

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