金牌監製鄺業生離世終年63歲　魏駿傑 ：我最尊敬的人

▲ 「金牌監製」鄺業生離世，終年63歲。

《陀槍師姐》第一至四輯、《金裝四大才子》等TVB劇集的「金牌監製」鄺業生（生哥）離世，終年63歲，其長子鄺澄峰（Aaron）在Facebook證實這個消息。而生哥在2005年拍畢由歐陽震華、郭羨妮主演的《翻新大少》後，便開始於內地發展。

鄺澄峰：請大家不要難過

日前，鄺澄峰在社交網發文：

生哥的離開請大家不要難過，他會在另一個世界更快樂地生活，自從2013年中風後的十多年並不易過，半身不遂仍能說話，什麽都做不了，活著封閉世界，不讓你們探訪，是因為怕情緒發了脾氣讓你們心裡不好受，每天醒來都活在痛苦無助當中，或許安詳地睡一覺、閉上眼睛睡一個美夢，在夢中重拾事業高峰期的影視大導演生涯、與友好的編劇一起寫動人的劇本，他一定很開心繼續拍更多好的作品給大眾，希望爸爸曾經的戰友、被提攜過、曾共樂過、或共渡過人生高低谷期的兄弟姊妹，你們要好好生活、將他的演藝精神那份堅持、執著、信念去扶持下一代，健康幸福過餘下的人生，若愛生哥的，流淚不要痛哭表達、留下的不要後悔，好好珍惜友情親情，多約茶聚，多見一面，用心感受，爸爸的擁抱體溫與聲音一直在我們的內心深處，刻骨銘心！ 阿彌陀佛！ 有心者，若想出席，可留言或私訊給我，溝通與安排獻花或上香，送他最後一程，肉眼看他最後一面，假若真的很想念他，心眼會看到他的新生命！ 爸爸，對不起！ 我作為長子仍沒法讓你在生前脫離安老院的命運，你說過一句不想安老院成為你的人生終點站，願諒我，好好睡一覺，做一個創作夢，我們可以的，不用再擔心我們了！ 願上帝、眾神、宇宙護你轉化新開始、誕生新生命，更美好的生活方式存在世間！ WE LOVE YOU,KONG IP SANG.

他提到將於8月19日至20日為爸爸設靈，並會以佛教儀式進行，於8月20日下午3時出殯。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

魏駿傑 ：我最尊敬的人

鄺澄峰也分享了他與魏駿傑的對話，魏駿傑表示生哥是他的啓蒙老師、最尊敬的人。

他提到：「我也不知道哭了多久」、「沒有你爸爸，就沒有今天的魏駿傑」。

▲ 鄺澄峰分享了他與魏駿傑的對話。

最新影片推介：吳岱融專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R