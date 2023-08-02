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【食用安全】3姐妹街檔買熱狗　快吃完驚見内部塞滿白色蠕動蛆蟲

食用安全 10:43 2023/08/02

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

3姐妹街檔買熱狗，快吃完驚見内部塞滿白色蠕動蛆蟲。

購買路邊攤檔食物時，要注意食物衛生安全。近日，馬來西亞有3姐妹參加完節日慶典後，在路邊攤檔買了兩條炸熱狗，未料，在即將吃完時，才發現熱狗裡竟塞滿了蠕動的白色蛆蟲，讓人驚嚇又噁心。

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馬來西亞一名女網民日前於Facebook個人專頁發文，指自己和兩個妹妹當日參加完節日慶典，因妹妹想吃熱狗，便隨意走到一間路邊攤檔，花費10吉令（約17港元）買了兩條炸熱狗。豈料，在即將吃完的時候，她們才發現熱狗裡全是密密麻麻的蛆蟲，蛆蟲甚至還在蠕動！

女網民透露，妹妹們因身體較敏感，只要吃錯一點東西，便會感到不舒服。兩名妹妹當下一人在辛苦喘氣，另一人則彎腰嘔吐，讓女網民又氣憤又内疚。

要不是我們已經走得離那個攤販很遠了，我一定會走回去和那個老闆算帳，質問他為什麼會賣這麼離譜的東西給人吃！

點擊圖片放大
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事後，女網民在帖文中表示，她對於商家所販賣食物的衛生及新鮮程度，都感到十分失望，並決定將事件經過放上網，提醒大家購買食物時一定要小心，避免「中招」。

很抱歉，我上傳的照片可能會影響到很多人的情緒，但我只希望那些從事買賣行業的人，尤其是賣食物的小販，請你們誠實、保持乾淨。

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責任編輯：羅嘉欣

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