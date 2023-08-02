【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【多圖】

▲ COLLAR接受TOPick專訪。

「Hate me IDC 想講一聲 IDC Yea Love me IDC I Don’t care AT ALL.....」，由邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（WINKA）、李芯駖（芯駖）組成的COLLAR推出新歌《idc》，她們趁新作面世，一同接受TOPick專訪兼大玩遊戲，歡笑聲不斷！

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Gao：記著自己的初心

COLLAR新作《idc》是「I don’t care」的縮寫，隊長Gao指生活上被好與壞的聲音圍繞，在迷失時最重要是記著自己的初心、相信自己，並抱著「I don’t care」的態度去面對事情。

《idc》也帶出不拘小節、只專注做好一件事的意思，COLLAR當中又有誰人比較不拘小節呢？

Candy覺得Gao是一個不拘小節的人，Winka表示：「我知道唔會係我，我是很執著的。」Ivy則指，其實大家不同方面也有不拘小節的時候。

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錄音前感擔心

Marf憶起Winka在錄音前大感擔心，Winka解釋：「它（新歌）是需要態度，有一些melody也不是常見的，以及有一些半音。大家在錄音前也唱了一次，對一對大家的melody。」

聽罷Winka的分享，芯駖稱自己在錄音前感到很恐懼，更說：「我聽不明白demo，Winka就錄了一段歌聲給我，我就開始有了概念。」

芯駖指自己把歌詞唱至英文demo，是「唱得有啲搞笑」，Gao對此也感同意，並說：「不懂得處理」。

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赴日拍MV有「奇景」

COLLAR早前赴日本拍攝《idc》的MV，遊走日本街頭、天台停機坪取景，予樂迷在視覺上的新鮮感。

談起日本拍MV之行，Candy開心地分享第一天的「奇景」：「我們當天是大夜班工作，休息室是一間K房！我與Ivy化完妝後步入休息室，看見大家在唱K呢！」Winka興奮地指當時唱了《聽海》、《My Heart Will Go On》、《First Love》等。

Ivy順勢為大家「回帶」，模仿姊妹們激動地唱K時的模樣，相當「有畫面」呢！

▲ 《idc》

MV造型被批評

在新歌MV中，Gao、Candy的造型受到比較多的批評、被網民稱為「得罪造型師」，Gao被形容為「女版撒旦」，Candy就因戴上一頂巨型紅色冷帽被網民認不出來！

Winka、Gao、芯駖先後表示對是次MV造型「十分喜歡」、「有型」，Gao喜歡COLLAR在歌曲、表演上不斷有新嘗試，更提議下一次可作「茶記Look」，十分「玩得」！

Marf覺得在日本穿上MV的造型是不會奇怪，指COLALR隨著與造型師的合作時間愈長就有轉變，她堅稱：「我們已很有默契，他們會知道我們喜歡甚麼，在fitting時也有各自的input，真的穿得不開心、不舒服的話，他們也不會讓我們穿上該件服裝。」

Day認為造型是「各花入各眼」，喜歡的人就會喜歡，接受不了的話也大可期待接下來的歌曲。

▲ Gao在新歌MV內的造型被網民形容為「女版撒旦」。（IG圖片）

Marf受粉絲留言感動

COLLAR一直在努力前進，芯駖明白新歌在主題上一定有不同的聲音：「因為這不是入屋的歌曲，是充滿個人風格、想法的歌曲。」她覺得《idc》是想讓觀眾看COLLAR的新面向，也會就觀眾想看到的作平衡。

她續說：「我們不是只推出一首歌曲，也會有很多不同的歌，歌曲在這一刻推出是有原因、意思，提醒我們需保持自己的初心，其實這是很好的！」

Marf深受粉絲的留言感動，她分享其中的一個：「其實我不嬲都唔會聽呢啲歌，自己都嘗試緊接受你哋嘅style同音樂，但係你哋開心就好，我哋都開始愈聽愈鍾意。」

面對不同的聲音，COLLAR也相當看得開，期待著她們帶來更多不同的歌曲！

Make up：San Chan、Kineks ho、Cathy Zhang、Jenny Fung、Percy Shing、Janice Wong

Hair：Taurus Lee、Kristy Cheng

Stylist : Daniel Cheung

Styling Assistant: Chesney Lau

Glasses: Puyi Optical

Shoes: Dr Martens

Wardrobe: Dickies & Farfetch

Venue：香港康得思酒店 Cordis, Hong Kong

記者：陳淑霖

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