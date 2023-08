【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【多圖】

▲ COLLAR接受TOPick專訪。

「Hate me IDC 想講一聲 IDC Yea Love me IDC I Don’t care AT ALL.....」,由邱彥筒(Marf)、沈貞巧(Gao)、許軼(Day)、王家晴(Candy)、蘇雅琳(Ivy So)、陳泳伽(WINKA)、李芯駖(芯駖)組成的COLLAR推出新歌《idc》,她們趁新作面世,一同接受TOPick專訪兼大玩遊戲,歡笑聲不斷!

Gao:記著自己的初心

COLLAR新作《idc》是「I don’t care」的縮寫,隊長Gao指生活上被好與壞的聲音圍繞,在迷失時最重要是記著自己的初心、相信自己,並抱著「I don’t care」的態度去面對事情。

《idc》也帶出不拘小節、只專注做好一件事的意思,COLLAR當中又有誰人比較不拘小節呢?

Candy覺得Gao是一個不拘小節的人,Winka表示:「我知道唔會係我,我是很執著的。」Ivy則指,其實大家不同方面也有不拘小節的時候。

錄音前感擔心

Marf憶起Winka在錄音前大感擔心,Winka解釋:「它(新歌)是需要態度,有一些melody也不是常見的,以及有一些半音。大家在錄音前也唱了一次,對一對大家的melody。」

聽罷Winka的分享,芯駖稱自己在錄音前感到很恐懼,更說:「我聽不明白demo,Winka就錄了一段歌聲給我,我就開始有了概念。」

芯駖指自己把歌詞唱至英文demo,是「唱得有啲搞笑」,Gao對此也感同意,並說:「不懂得處理」。

赴日拍MV有「奇景」

COLLAR早前赴日本拍攝《idc》的MV,遊走日本街頭、天台停機坪取景,予樂迷在視覺上的新鮮感。

談起日本拍MV之行,Candy開心地分享第一天的「奇景」:「我們當天是大夜班工作,休息室是一間K房!我與Ivy化完妝後步入休息室,看見大家在唱K呢!」Winka興奮地指當時唱了《聽海》、《My Heart Will Go On》、《First Love》等。

Ivy順勢為大家「回帶」,模仿姊妹們激動地唱K時的模樣,相當「有畫面」呢!

▲ 《idc》

MV造型被批評

在新歌MV中,Gao、Candy的造型受到比較多的批評、被網民稱為「得罪造型師」,Gao被形容為「女版撒旦」,Candy就因戴上一頂巨型紅色冷帽被網民認不出來!

Winka、Gao、芯駖先後表示對是次MV造型「十分喜歡」、「有型」,Gao喜歡COLLAR在歌曲、表演上不斷有新嘗試,更提議下一次可作「茶記Look」,十分「玩得」!

Marf覺得在日本穿上MV的造型是不會奇怪,指COLALR隨著與造型師的合作時間愈長就有轉變,她堅稱:「我們已很有默契,他們會知道我們喜歡甚麼,在fitting時也有各自的input,真的穿得不開心、不舒服的話,他們也不會讓我們穿上該件服裝。」

Day認為造型是「各花入各眼」,喜歡的人就會喜歡,接受不了的話也大可期待接下來的歌曲。

▲ Gao在新歌MV內的造型被網民形容為「女版撒旦」。(IG圖片)

Marf受粉絲留言感動

COLLAR一直在努力前進,芯駖明白新歌在主題上一定有不同的聲音:「因為這不是入屋的歌曲,是充滿個人風格、想法的歌曲。」她覺得《idc》是想讓觀眾看COLLAR的新面向,也會就觀眾想看到的作平衡。

她續說:「我們不是只推出一首歌曲,也會有很多不同的歌,歌曲在這一刻推出是有原因、意思,提醒我們需保持自己的初心,其實這是很好的!」

Marf深受粉絲的留言感動,她分享其中的一個:「其實我不嬲都唔會聽呢啲歌,自己都嘗試緊接受你哋嘅style同音樂,但係你哋開心就好,我哋都開始愈聽愈鍾意。」

面對不同的聲音,COLLAR也相當看得開,期待著她們帶來更多不同的歌曲!

記者:陳淑霖

