【危險駕駛】荃灣男童疑坐成人大髀操控軚盤　貨van停車場內兜圈攝車罅超牙煙

▲ 男童疑坐成人大髀操控貨van，令人看得膽戰心驚。

揸車不是遊戲，不應讓小孩隨意操控車輛。近日社交平台流傳一段影片，在荃灣麗城花園的停車場，有一輛輕型貨車緩慢地行駛兜圈，目擊者見到司機位上疑有一名男童坐在成人腿上，雙手扭軚操控車輛。影片一出引來網民嘩然，認為涉事男童及成人行為過分。

最新影片：

有網民在facebook群組「車camL（香港群組）」上載影片，樓主指出，影片是在8月1日中午拍攝，地點為荃灣麗城花園時租停車場，當時一輛掛有香港車牌的白色輕型貨車，由停車場通道往樓主方向駛近，並右轉至停車格內，但貨車沒有停泊，反而越過泊車位上兩輛私家車，駛至停車場另一通道再剎停。

由於貨車不斷在停車場兜圈，引起樓主的注意，

奇怪架車揸成咁，第二圈才見到原來小朋友控制軚。

他發現，貨車司機位內已有一名上年紀的司機，而男童則坐在其大髀上操控車輛，令樓主質疑對方是跟孫仔操車。

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從影片亦可見，疑有一名男童坐在成人腿上操控軚盤，而後方成人則疑是負責控制油門，並伸手指導男童。樓主直言，對方行車危險，太過接近其他車輛，他直言看不過眼已報警。

不少網民都紛紛斥責相關行為離譜，隨時釀成意外，「告佢啦，隨時撞死人」、「其實就算架車無開動，俾小朋友坐駕駛席一樣已犯法……原理同醉駕一樣」、「做得好，影晒車牌」、「隔離左右嗰啲車主睇完真係一額汗」。

根據香港法例，汽車引擎啟動時，車輛已屬駕駛狀態，任何人無牌駕駛均屬違法；而容許兒童或其他無駕照人士駕駛，則有機會觸犯容許他人無牌駕駛罪，首次定罪可處罰款5,000元及監禁3個月。

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責任編輯︰王明芳