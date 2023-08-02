【東張西望】港男被虛擬銀行封鎖戶口　苦主：係好無奈【有片】

▲ 《東張西望》

早前，不少虛擬銀行的客戶在網上討論區內指自己的戶口被封鎖，昨晚（8月2日）的《東張西望》就詳細報導事件。當中的部份苦主接受訪問。

「比苦主更苦主」

其中一名受影響的客戶楊先生接受《東張西望》電話訪問，他稱自己在今年6月24日第一次被封鎖戶口，數天後被解封，後來在7月3日又再度被封鎖，直至7月11日獲該虛擬銀行通知，「根據內部評估，因為商業原因而決定終止對你的服務，30天內會把戶口關閉」。

楊先生放了港幣50萬元在該虛擬銀行，就連其父母也於同一日被通知戶口將會結束。他形容大家是「比苦主更苦主」的地方是：「你唔能夠排隊，係好無奈」。

而另一位開戶3年的鄭先生就把自己的金錢全都存進虛擬銀行，幸好獲朋友借錢讓他過生活，他無奈地說：「生活喺香港幾十年都未試過」。

楊先生指虛擬銀行的利率較高，同時也受金管局監管，於是就抱著相信的心態。

▲ 虛擬銀行苦主楊先生接受梁敏巧電話訪問。（影片截圖）

虛擬銀行客服：唔知咩原因

身為苦主的楊先生，曾致電至虛擬銀行的客戶服務熱線，他說：「打到上去，都係同你講係唔可以透露嘅原因，都係保安原因，或者真係唔知咩原因，然後都係叫你等。」鄭先生指客服每天的回應也不同。

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疑與交易對手背景有關

楊先生、鄭先生同樣指未有用戶口作犯法的事，想不到戶口突然被凍結或封鎖。專家李兆波指戶口被凍結有機會出現在傳統、虛擬銀行，當中的原因是：「不動戶或結餘太低、利用戶口從事非法活動、可疑交易」。他指可能與交易對手背景不清楚有關。

另外，《東張西望》向涉事銀行查詢，獲回覆：「根據香港銀行慣例持續檢視個別客戶的帳戶」、「完成檢視後，我們已向有關客戶發出即時通知可繼續安全使用帳戶」。

戶口存款被銀行自行「轉走」

楊先生的帳戶依然被封鎖，也無法繳付用該銀行信用卡欠下的9萬元卡數，並聲稱銀行自行轉走他的16萬元來還卡數，故戶口只剩下30多萬，並一直在追問銀行。

兩名苦主同樣對虛擬銀行失去信心，專家建議市民不宜將積蓄存款單一銀行戶口。

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