【李玟離世】萬千歌迷傷痛欲絕送別李玟　西安女粉絲氣憤拍打Bruce車身

一代樂壇天后李玟（Coco）昨日（8月1日）於北角香港殯儀館舉辦大殮儀式及出殯，靈柩隨後移送到歌連臣角火葬場進行火化，Coco的親朋好友及各地歌迷送別時，眾人哭成淚人，非常哀傷。

【李玟離世】李玟老公Bruce現身火葬場首開腔 遭粉絲上前追罵拍打車窗

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Bruce現身火葬場引混亂

至於Coco的丈夫Bruce亦有到哥連臣角火葬場送別Coco，火化儀式完成後，Bruce離開時場面十分混亂，大批粉絲湧上前指罵，他在保鑣護送上車，期間一直瑟縮的他回應了一句：「I love her whole life.」。

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西安女粉絲拍打車身大罵

其中一位來自西安女粉絲更激動拍打車身，直斥Bruce 為「殺人兇手」：「渣男，殺人兇手，還我 CoCo！」，隨後要保安拉她到旁邊冷靜。

該女粉絲之後接受《東張西望》訪問時表現冷靜說：「我拍了，我不怕，我還想抓他的臉。我是一個潑辣的人，但是我是很講良心的一個人。按鈕的時候，他怕，他做了虧心事，我最起碼這一點是發自內心的激動，粗暴了，就是拍車。」

該女粉絲更大罵Bruce 是渣男：「你沒良心，你是負心漢。」

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粉絲手持標語

其實在7月31日公祭過後，有十多名粉絲突然走到殯儀館正門，手持標語叫口號：「把CoCo還給我們！渣男Bruce，去死吧！」而標語分別是：「宇宙渣男」、「畀返CoCo我地」、「忘心漢」、「We Need CoCo Back」等字眼，足見粉絲對CoCo的離世還感傷痛欲絕。

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