【張氏一家】雯雯「四年抱四」好生養首曬孕照　自嘲凸肚臍核突網民齊估性別

▲ 「四年抱四」的張致恒太太雯雯首曬第四胎孕照，自嘲凸肚臍最核突。

獲封為「離婚界KOL」的張致恒（Steven）太太區燕雯（雯雯），經過N次鬧離婚後，雯雯早前突然自爆懷上第4胎，更開設新IG帳戶改行會員制，每月收費50元，主要分享生活點滴。近日雯雯首次發文分享懷第4胎的孕照，目測約7至8個月大，她更自嘲肚皮凸肚臍，佗得最核突。

最新影片推介︰

雯雯為撲水養家，早前清空其原有IG帳號，開設全新會員制收費IG帳號分享生活點滴。不過，由於新IG帳號至今只有近240名追隨者，遠遠不及其舊帳號擁1萬人，故此她仍有更新舊帳號貼廣告照。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

近日她終於在收費新帳號首次更新，分享她懷第4胎的孕照，目測其巨肚，估計懷孕約7至8個月。她在帖文中自嘲肚皮核突︰

記錄下～最刻 (核) 突一面 見到肚臍，已經係最鬆身嘅一件衫。

她又不滿早前一家五口行書展被網民影到，但網民無視她的存在，「最近差唔多日日都係着呢件衫，出街見到黃色記得同我打招呼。所以都唔明點解書展張相咁大嚿黃色嘢喺度都可以變咗透明，變咗一拖三。」

▲ TOPick早前收到獨家消息指，Steven近日在天水圍一間小食店打工，落力招呼客人。（讀者提供相片）

網民估生女

不少網民對腹中胎兒的性別感到好奇，有人從其肚形估計她懷上女嬰，「今次係妹妹喇！」網民見到她腹大便便，還暖心提醒她出入要小心，注意安全。

Steven上月一家五口被網民捕獲行書展，從相中可見孕婦雯雯負責挑選圖書，Steven則「一拖三」，孭着1歲細仔天朗，又手推BB車，一臉慈父的模樣。他在IG限時動態也分享行書展的短片，4歲大仔天寶與3歲二仔天牧一同坐在BB車內看兒童圖書，Steven更寫道：「細個自己去動漫，大個同個仔睇圖書。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳