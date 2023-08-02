【的士計分制】業界支持法例上剔除害群之馬　但質疑違例事項不清晰

▲ 政府建議修例改善的士服務。（資料圖片）

政府建議修例改善的士服務，包括引入的士司機違例記分制及提升的士點對點服務，立法會已首讀及二讀有關修訂條例草案。香港的士業議會主席黃卓邦今（2日）早於電台節目表示，業界支持在法例上剔除害群之馬，但認為違例事項不清晰。

黃卓邦指，明白市民對的士服務有要求，亦認同業界仍有改善空間，但須「對症下藥」。他質疑，計分制罪行數目有11項之多，同時部分事項內容不清晰，例如「沒有設置的士咪錶在記錄位置之上」，不清楚怎樣才會觸犯到相關罪行，稱大量司機對此感到疑惑，然而干犯數次已經會被「釘牌」。他又認為，該項目對市民而言並非「急需改善地方」，或因此接獲多宗投訴，因此提出「是否改善此處，市民就會滿意業界服務」的質疑。

不過，黃卓邦認同，運輸處有責任管理的士服務水平，減低出現濫收車資，索價正常收費的一倍，甚至惡意調整「咪錶」情況，稱支持「在法例上將害群之馬剔除」。他亦分享，業界已於上月進行問卷調查了解乘客需要，並主動發起「禮貌運動」，派「禮貌大使」到不同的士站，冀改善服務質素。

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記者：梁凱婷