【夏日好去處】「MOMO PLANET」神秘星球登陸商場apm　逾2千呎太空站探索6大神秘基地

踏入悠長暑假，新鴻基地產旗艦商場apm特別與知名潮玩品牌「MOMO PLANET」聯乘合作，把MOMO 居住的神秘星球搬到apm，打造面積逾2,000呎的「夏日潮玩MOMO太空站」。

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13呎高的MOMO與貓狗朋友MiU和OiOi一齊領航，帶領大家進入MOMO PLANET上6大「太空基地」，化身成太空冒險家體驗神秘奇幻的宇宙世界，趣味景點包括「13呎MOMO巨型飛船」、「無重太空船駕駛倉」、「MOMO PLANET藝術館」、「機械臂解難大挑戰」、「星球互動體感遊戲」及「神秘玩樂基地」。同時，apm亦會推出多重獎賞，為全港市民送上更多購物驚喜，齊齊投入盛夏的消費狂熱！

太空基地1：13呎MOMO巨型飛船

「Bi～Bi～Bi～」有著藍色皮膚和巨大圓耳朵的13呎MOMO，帶同好朋友MiU和OiOi乘坐 MOMO PLANET巨型飛船降落apm中庭，以頭頂上的天線在地球發放探索訊號，希望在這美麗藍色星球結交新朋友，認識新世界。

太空基地2：無重太空船駕駛倉

勤力的MiU和OiOi換上不同裝備，為太空船充電及維修零件。而MOMO還首度開放太空船駕駛倉，讓您進入一個上下顛倒的錯覺空間，體驗在太空中處於無重狀態下的太空感覺。大家感受飄浮自由的時候，記得同MOMO及OiOi一齊selfie，拍下飛進宇宙的難忘時光。

太空基地3：MOMO PLANET藝術館

館內展出多幅關於MOMO與好朋友MiU和OiOi在星球生活大小事的珍藏畫作，呈現主角們跳脫可愛及多樣立體的內心世界，透過不同作品與大家分享最真摰的動人時刻。同場更展出多隻MOMO不同造型的珍藏系列超大公仔，引領大家投入MOMO PLANET國度，CP值極高，可愛治癒感爆燈!

太空基地4：機械臂解難大挑戰

神秘星球充滿未知的奧秘，您有沒有幻想過做太空人、操作機械臂? MOMO喜歡結交新朋友，特別準備了一個太空機械臂的操作遊戲，誠邀大家做太空人小助手，完成障礙物搬運任務，一同清理星球上的障礙物。顧客於推廣期內追蹤apm Instagram或Facebook官方平台，及憑任何即日電子消費單據即可參與遊戲，完成任務後有機會獲贈精美禮品！

太空基地5：星球互動體感遊戲

MOMO PLANET擁有先進的科技，在其中一個基地就設置搜集星球的數碼體感遊戲，亦是MOMO與朋友們閒時用來鍛鍊身手的地方。玩家在浩瀚星際中，可以透過舞動肢體幫MOMO搜集來自不同銀河的星球，收集情報，兼體驗充滿玩味的太空旅程。

太空基地6：神秘玩樂基地

於各個太空基地打卡後，已成為MOMO粉絲的您務要來到玩樂基地體驗與PIXOMONDO聯手打造的「無『孔』不入觀察洞」，通過圓形孔徑探視MOMO、OiOi與MiU的生活日常動畫，繽紛的色彩搭配三個角色萌趣十足的肢體動作，生動逼真，令人更能感受到他們的性格特點。

同時可大玩最受粉絲熱捧的盲盒提取機，換領深受歡迎的MOMO PLANET 探險家系列，內含限量隱藏款，打開的一刻令人超興奮！獨特的MOMO 、MiU和OiOi探險造型全部都「可愛到暈」，等著大家帶返屋企呢！The Point會員於推廣期內蒞臨apm以電子貨幣消費滿指定金額，即有機會於盲盒提取機碰碰運氣 (數量有限，送完即止) 。

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責任編輯︰陳珈希