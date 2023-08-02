【澳門好去處】BE@RBRICK+塗鴉先生首展　8個打卡位率先睇

▲ 「銀河藝萃」藝文空間的沉浸 式觀展空間。

過澳門玩，除了指定動作去型格酒店或去睇演唱會，亦可以考慮過大海睇藝術展。今年夏天，多個至潮藝術展將在澳門陸續舉行，首先介紹8月份起登場的「BE@RBRICK MACAU - 全球首個沉浸式 BE@RBRICK 藝術展」及Mr Doodle（塗鴉先生）澳門的首次個人藝術展。

今年國際藝術盛會「澳門國際藝術雙年展 2023」所設的特展—「BE@RBRICK MACAU - 全球首個沉浸式 BE@RBRICK 藝術展」已於旗下澳門銀河綜合度假城的「銀河藝萃」、明珠大堂及鑽石大堂外圍的戶外草坪等區域設置展區，展期由即日起至9月22日。

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著名潮流藝術品牌 BE@RBRICK MACAU 是次策展的活動，是澳門歷來規模最大的 BE@RBRICK主題展覽，聯同MEDICOM TOY行政總裁兼日本著名藝術家赤司竜彦 領銜澳門新銳藝術家 MCZ_Thomas 及逾十個國際及澳門本土創意藝術單位共同呈現。

整個展期將展出超過50 件藝術藏品，旨在以創新科技、互動體驗及沉浸式氛圍，為觀眾送上耳目一新的觀展體驗。

Mr Doodle特展

另一近日必去潮聖點，則是知名當代藝術家 Mr Doodle（塗鴉先生） 在澳門首次個人藝術展，展覽於即日至 10 月 15 日在新濠天地舉辦，將展出4件特別為新濠打造的全球首發大型藝術裝置及24件原作品。

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Mr Doodle 原名Sam Cox，出生於英國，是當今全球最著名的當代藝術家之一，他的作品遍佈世界各地，其藝術風格以複雜的黑白線條和圖案為特色，經常將這些簡單的形狀與大膽的色彩結合，創造出充滿個性又引人注目的作品。

今屆藝文薈澳的主題為「命運的統計學」，而在首展中，Mr Doodle 特別創造了獨特的彩色圖案，展示才華和演變。 以歡迎其家庭中的一名新生成員，並其作品中增添了色彩的花朵、雲朵、魚兒和小鳥。

記者:陳家昌