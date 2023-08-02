  • 31°C
香港時間 : 2023802日 (週三) 11:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳門好去處】BE@RBRICK+塗鴉先生首展　8個打卡位率先睇

休閒消費 10:55 2023/08/02

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

「銀河藝萃」藝文空間的沉浸 式觀展空間。

過澳門玩，除了指定動作去型格酒店或去睇演唱會，亦可以考慮過大海睇藝術展。今年夏天，多個至潮藝術展將在澳門陸續舉行，首先介紹8月份起登場的「BE@RBRICK MACAU - 全球首個沉浸式 BE@RBRICK 藝術展」及Mr Doodle（塗鴉先生）澳門的首次個人藝術展。

今年國際藝術盛會「澳門國際藝術雙年展 2023」所設的特展—「BE@RBRICK MACAU - 全球首個沉浸式 BE@RBRICK 藝術展」已於旗下澳門銀河綜合度假城的「銀河藝萃」、明珠大堂及鑽石大堂外圍的戶外草坪等區域設置展區，展期由即日起至9月22日。

點擊圖片放大
+2

著名潮流藝術品牌 BE@RBRICK MACAU 是次策展的活動，是澳門歷來規模最大的 BE@RBRICK主題展覽，聯同MEDICOM TOY行政總裁兼日本著名藝術家赤司竜彦 領銜澳門新銳藝術家 MCZ_Thomas 及逾十個國際及澳門本土創意藝術單位共同呈現。

整個展期將展出超過50 件藝術藏品，旨在以創新科技、互動體驗及沉浸式氛圍，為觀眾送上耳目一新的觀展體驗。

Mr Doodle特展

另一近日必去潮聖點，則是知名當代藝術家 Mr Doodle（塗鴉先生） 在澳門首次個人藝術展，展覽於即日至 10 月 15 日在新濠天地舉辦，將展出4件特別為新濠打造的全球首發大型藝術裝置及24件原作品。

點擊圖片放大
+4
+3

Mr Doodle 原名Sam Cox，出生於英國，是當今全球最著名的當代藝術家之一，他的作品遍佈世界各地，其藝術風格以複雜的黑白線條和圖案為特色，經常將這些簡單的形狀與大膽的色彩結合，創造出充滿個性又引人注目的作品。

今屆藝文薈澳的主題為「命運的統計學」，而在首展中，Mr Doodle 特別創造了獨特的彩色圖案，展示才華和演變。 以歡迎其家庭中的一名新生成員，並其作品中增添了色彩的花朵、雲朵、魚兒和小鳥。

記者:陳家昌

相關文章

【澳門旅遊】澳門新酒店銀河萊佛士8月試業　全套房設計面積800呎起
12:49 2023/07/13
【澳門旅遊】澳門新酒店銀河萊佛士8月試業　全套房設計面積800呎起
【Barbie】《芭比》大熱掀粉紅色系症候群　推介全球3大粉系打卡酒店
16:13 2023/07/28
【Barbie】《芭比》大熱掀粉紅色系症候群　推介全球3大粉系打卡酒店
【自然系女子日本旅行】林襄張雅涵冧莊任嘉賓　林莎打頭陣硬撼搏到盡【多圖】
15:31 2023/07/29
【自然系女子日本旅行】林襄張雅涵冧莊任嘉賓　林莎打頭陣硬撼搏到盡【多圖】

你可能感興趣

【澳門旅遊】澳門新酒店銀河萊佛士8月試業　全套房設計面積800呎起
12:49 2023/07/13
【澳門旅遊】澳門新酒店銀河萊佛士8月試業　全套房設計面積800呎起
【Barbie】《芭比》大熱掀粉紅色系症候群　推介全球3大粉系打卡酒店
16:13 2023/07/28
【Barbie】《芭比》大熱掀粉紅色系症候群　推介全球3大粉系打卡酒店
【自然系女子日本旅行】林襄張雅涵冧莊任嘉賓　林莎打頭陣硬撼搏到盡【多圖】
15:31 2023/07/29
【自然系女子日本旅行】林襄張雅涵冧莊任嘉賓　林莎打頭陣硬撼搏到盡【多圖】
旅遊資訊 文娛藝術 澳門 展覽 時裝服飾 好去處

最高瀏覽

【珍惜生命】港女從大角咀私樓高處墮下　送院後不治
16:47 2023/08/01
【珍惜生命】港女從大角咀私樓高處墮下　送院後不治
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
17:57 2023/07/30
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
【李玟離世】李玟老公Bruce現身火葬場首開腔　遭粉絲上前追罵拍打車窗
13:13 2023/08/01
【李玟離世】李玟老公Bruce現身火葬場首開腔　遭粉絲上前追罵拍打車窗