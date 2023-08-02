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【過度催谷】尖子生做功課爆喊全身抽搐 醫生：考第一仍被催谷患情緒病

親子 17:02 2023/08/02

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

男童考第一，仍被父母不停催谷患上情緒病。

物極必反，不少家長們對子女們的學業成績都過份緊張，但有時逼得太緊，只會為子女帶來反效果。內地有一對夫婦望子成龍，兒子原本已經名列前茅，父母仍不滿意不斷催谷，最終令兒子心力交瘁患上情緒病，不但出現身體抽搐，更無故爆喊。最離譜是兒子入院治療，父母催谷行動依然未減，更對醫生表示︰「抽完爬起來就沒事」，令醫生感到無奈。

根據內地傳媒報道，浙江杭州10歲的男孩小飛(化名)，是班中高材生，經常考第一，但他的父母卻認為孩子表現未夠好，每天還要他完成額外增加的作業。面對巨大的功課壓力，自今年5月開始，小飛突然身體抽搐，每天發作數十次，情緒亦出現問題，父母於是帶他看醫生。

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患嚴重的歇斯底里症

醫生發現男童的病因是來自父母，小飛每天要應付大量的功課及溫習項目，加上父母依然對他不滿意，令他非感到常緊張和疲累，晚上失眠。醫生還發現小飛在填寫人格測試表時，突然爆喊︰「他以為自己在寫作業。」每當提到看書、寫字，甚至拿筆都會讓小飛情緒激動，甚至抽搐。

醫生最後證實，小飛因為被強迫學習而罹患了嚴重的歇斯底里症。而歇斯底里症會導致感知、記憶、情感、行為、自我意識以及對環境的意識出現障礙，間接令他的睡眠時間和體重也下降。

最令醫生無奈的是，小飛的父母對兒子的病不太在意，即使小飛治療期間，媽媽依然拿出乘法表讓他背誦，更說︰「抽完爬起來就沒事」。醫生無奈下惟有讓小飛單獨住院，藉此間絕父母的騷擾。

小飛留院一段时間後，情緒變得開朗，體重和睡眠時間也回復正常。醫生建議小飛父母對孩子不要過度催谷及責備，要給予小孩放鬆、遊戲的時間，更偷偷教小飛︰「要適當時候將父母的話當耳邊風」。

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