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【夢幻婚禮】莫華倫秘密離婚後意大利再婚　第二任太太王冰冰為傑出華人+十大女高音

娛樂 11:44 2023/08/02

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

「中國三大男高音」之一的莫華倫於意大利再婚。

「中國三大男高音」之一的莫華倫日前於微博分享婚照公布好消息，公布日前在意大利迎娶十大女高音之一的王冰冰，二人於科莫湖（Lake Como）舉行夢幻婚禮，由親友見證下完成。

胡定欣+陳美齡+ 肥媽明晚演出國慶晚會　莫華倫姚珏隔空音樂表演

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莫華倫分享婚照

莫華倫於微博貼出婚照，並謂：

一場夢幻般完美婚禮在意大利Lake Como 舉行
A perfect dreaming wedding in Italy [心] ​​​

【向華強做老爺】向佐郭碧婷意大利夢幻婚禮　向太一個原因不在港擺喜酒【多圖】

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莫華倫秘密離婚

莫華倫與首任太太邱文伶於1996年結婚，二人婚後育有一名兒子，不過原來莫華倫與首任太太早已秘密離婚。

他的第二任太太王冰冰是一名旅居意大利的女高音歌唱家，現為中國中央電視台評出的新十大女高音之一。

據悉，她曾以優異成績取得上海音樂院聲樂系唯一的保送碩士生名額，亦是第一位從米蘭威爾第音樂學院碩士畢業的中國音樂家，同時為世界傑出華人藝術家大獎的最年輕獲獎者。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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