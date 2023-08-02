【夢幻婚禮】莫華倫秘密離婚後意大利再婚　第二任太太王冰冰為傑出華人+十大女高音

▲ 「中國三大男高音」之一的莫華倫於意大利再婚。

「中國三大男高音」之一的莫華倫日前於微博分享婚照公布好消息，公布日前在意大利迎娶十大女高音之一的王冰冰，二人於科莫湖（Lake Como）舉行夢幻婚禮，由親友見證下完成。

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莫華倫分享婚照

莫華倫於微博貼出婚照，並謂：

一場夢幻般完美婚禮在意大利Lake Como 舉行

A perfect dreaming wedding in Italy [心] ​​​

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莫華倫秘密離婚

莫華倫與首任太太邱文伶於1996年結婚，二人婚後育有一名兒子，不過原來莫華倫與首任太太早已秘密離婚。

他的第二任太太王冰冰是一名旅居意大利的女高音歌唱家，現為中國中央電視台評出的新十大女高音之一。

據悉，她曾以優異成績取得上海音樂院聲樂系唯一的保送碩士生名額，亦是第一位從米蘭威爾第音樂學院碩士畢業的中國音樂家，同時為世界傑出華人藝術家大獎的最年輕獲獎者。

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