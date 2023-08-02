【愛妻號】為愛妻親手種120萬棵向日葵　夫婦壯麗花海中度浪漫50周年金婚紀念

▲ 丈夫為愛妻親手種120萬棵向日葵。

50年相知相伴的婚姻令人羨慕，被稱為「金婚」也代表著情比金堅，愛情歷久彌新。美國堪薩斯州一名愛妻號農夫，為了給太太一個難忘的50周年結婚紀念，在兒子幫助下，特意種植了120萬棵向日葵，讓太太在壯麗的金黃色花海中度過浪漫的紀念日。

今年8月10日是農夫Lee Wilson和太太Renee Wilson的結婚50周年紀念，Lee表示，在準備驚喜禮物時，一直在反問自己，到底一個男人要送甚麼給跟他一起50個年頭的女人，後來他想到太太一直很喜歡向日葵，於是決定種植80英畝的花朵。

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Lee Wilson在今年5月，就跟兒子一起偷偷播下海量的向日葵種子，經過3個月的種植，近日終長成壯麗的金黃色花海，估計約有120萬棵向日葵。兩夫婦在接受媒體訪問時，Lee Wilson一直摟著太太的肩膀，太太甜蜜地表示，

沒有比這片向日葵花海更好的紀念禮物了。

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兩人憶述相識經過，原來他們是在高中認識，Lee對Renee一見鍾情，16歲那年Lee致電Renee邀請約會，於是兩人開始拍拖，第一次約會是在堪薩斯州哈珀舉行的滾軸溜冰派對，之後兩人順理成章結婚生子，組織幸福美滿的家庭，而兩人之間的愛情不但沒隨時間沖淡，反而歷久常新。

這片向日葵花海近日成為打卡勝地，吸引無數遊客見證二人的愛情。不過向日葵的花期很短，因此這些花只有10至14日才能保持完美狀態，但Wilson夫婦卻沒打算繼續經營和種植，「這很有趣，但我認為一次就已經足夠，明年就輪到別人了」。

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責任編輯：王明芳