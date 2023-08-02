  • 34°C
香港時間 : 2023802日 (週三) 14:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【愛妻號】為愛妻親手種120萬棵向日葵　夫婦壯麗花海中度浪漫50周年金婚紀念

親子 12:30 2023/08/02

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

丈夫為愛妻親手種120萬棵向日葵。

50年相知相伴的婚姻令人羨慕，被稱為「金婚」也代表著情比金堅，愛情歷久彌新。美國堪薩斯州一名愛妻號農夫，為了給太太一個難忘的50周年結婚紀念，在兒子幫助下，特意種植了120萬棵向日葵，讓太太在壯麗的金黃色花海中度過浪漫的紀念日。

今年8月10日是農夫Lee Wilson和太太Renee Wilson的結婚50周年紀念，Lee表示，在準備驚喜禮物時，一直在反問自己，到底一個男人要送甚麼給跟他一起50個年頭的女人，後來他想到太太一直很喜歡向日葵，於是決定種植80英畝的花朵。

最新影片：

童學園
【童學園】三代人奮鬥半世紀建「教育王國」　滬江維多利亞學校創辦人女承母志

Lee Wilson在今年5月，就跟兒子一起偷偷播下海量的向日葵種子，經過3個月的種植，近日終長成壯麗的金黃色花海，估計約有120萬棵向日葵。兩夫婦在接受媒體訪問時，Lee Wilson一直摟著太太的肩膀，太太甜蜜地表示，

沒有比這片向日葵花海更好的紀念禮物了。

點擊圖片放大
+4
+3

兩人憶述相識經過，原來他們是在高中認識，Lee對Renee一見鍾情，16歲那年Lee致電Renee邀請約會，於是兩人開始拍拖，第一次約會是在堪薩斯州哈珀舉行的滾軸溜冰派對，之後兩人順理成章結婚生子，組織幸福美滿的家庭，而兩人之間的愛情不但沒隨時間沖淡，反而歷久常新。

這片向日葵花海近日成為打卡勝地，吸引無數遊客見證二人的愛情。不過向日葵的花期很短，因此這些花只有10至14日才能保持完美狀態，但Wilson夫婦卻沒打算繼續經營和種植，「這很有趣，但我認為一次就已經足夠，明年就輪到別人了」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳

相關文章

【甘苦與共】下嫁半身癱瘓丈夫生2孩　太太做人肉輪椅揹足8年不言苦
12:33 2023/07/31
【甘苦與共】下嫁半身癱瘓丈夫生2孩　太太做人肉輪椅揹足8年不言苦
【破格創新】拍拖7年花不足1萬在麥當勞舉辦婚禮　新人：是我們最完美的婚禮
17:45 2023/07/31
【破格創新】拍拖7年花不足1萬在麥當勞舉辦婚禮　新人：是我們最完美的婚禮
【安樂窩】800呎3房家居被小黃妃佔領　廿四孝爸爸黃澤鋒放滿愛女成長印記
18:56 2023/07/31
【安樂窩】800呎3房家居被小黃妃佔領　廿四孝爸爸黃澤鋒放滿愛女成長印記

你可能感興趣

【甘苦與共】下嫁半身癱瘓丈夫生2孩　太太做人肉輪椅揹足8年不言苦
12:33 2023/07/31
【甘苦與共】下嫁半身癱瘓丈夫生2孩　太太做人肉輪椅揹足8年不言苦
【破格創新】拍拖7年花不足1萬在麥當勞舉辦婚禮　新人：是我們最完美的婚禮
17:45 2023/07/31
【破格創新】拍拖7年花不足1萬在麥當勞舉辦婚禮　新人：是我們最完美的婚禮
【安樂窩】800呎3房家居被小黃妃佔領　廿四孝爸爸黃澤鋒放滿愛女成長印記
18:56 2023/07/31
【安樂窩】800呎3房家居被小黃妃佔領　廿四孝爸爸黃澤鋒放滿愛女成長印記
夫妻之道 網絡熱話 愛情 拍拖 結婚 美國 家庭關係

最高瀏覽

【珍惜生命】港女從大角咀私樓高處墮下　送院後不治
16:47 2023/08/01
【珍惜生命】港女從大角咀私樓高處墮下　送院後不治
【李玟離世】李玟老公Bruce現身火葬場首開腔　遭粉絲上前追罵拍打車窗
13:13 2023/08/01
【李玟離世】李玟老公Bruce現身火葬場首開腔　遭粉絲上前追罵拍打車窗
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
17:57 2023/07/30
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光