【周末好去處】3個閨密消暑打卡商場推介　穿漢服+雲朵仙境+Hello Kitty女皇

▲ 暑假同閨密出遊消暑,3大特色打卡商場推介。

天時暑熱,閨密共聚最好行商場,有得shopping、有得下午茶,最好就係有主題式展覽及裝置可以打卡拍美照,呢期介紹這三個商場,都啱晒各位閨密的心水要求,周末或假期一於約埋三五知己,打卡兼消暑。

1.黃大仙中心:我和漢服有個約會

黃大仙中心與中國妝束復原團隊及國風雅集香港漢服文化協會合作,於今次活動展出三套極具歷史價值的漢服復原珍品,包括唐代敦煌供養人裝束、唐代仕女直領手繪花紋長裙及長沙馬王堆漢墓出土的漢代服裝曲裾袍服,讓大眾能欣賞到傳統漢服之美及認識其文化價值。

特設穿越古時空打卡區

除了漢服復原珍品展覽,黃大仙中心北館1樓及2樓設置充滿詩情畫意的「穿越古時空」打卡區,包括小橋流水古船及中式古典庭院,大家亦可到「漢服體驗館」免費租借漢服到打卡區拍照,更可善用館內的場景,拍攝穿越時空的照片。周末還設有古風工作坊及古時遊戲,顧客憑指定消費可自製古典香囊,或繪畫古扇;於指定日子更有中樂表演及非物質文化遺產糖藝表演,讓大家可沉浸於漢風氛圍之中。

▲ 「穿越古時空」打卡區

「禮衣華夏」全球漢服模特大賽香港賽區初賽

「禮衣華夏」第五屆全球漢服模特大賽香港賽區初賽將於8月4日在黃大仙中心舉行,香港賽區排名前列的選手更有機會前往內地參加總決賽。比賽從儀態、步態、體態、美態四個方面作出綜合評審。是次為第二屆香港賽區賽事,由國風雅集香港漢服文化協會主理,以「讓華夏審美引領T台時尚,讓漢服文化重歸大眾視野」,不遺餘力地推廣文化傳承與漢服。漢服愛好者可以把握機會參加比賽。

日期:即日至8月27日

時間:上午11時至下午10時

地點:黃大仙中心北館

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

2.上水廣場:雲朵 ‧ 夢幻遊

今個初夏,上水廣場變身「雲朵 ‧ 夢幻遊」,於5樓晴空花園打造一個放空及超治癒的寫意空間,以軟綿綿的雲朵為主題,帶你飛上白濛濛的空中夢幻國度盡情暢玩。商場首次聯乘全新進駐人氣打卡Café 「Merci Cafe by Déesses Bakery」,推出以雲朵為主題的夏日消暑美食「雲朵梳打」及「雲海牛角酥」。

走進雲朵天堂中的秘境

閨密打卡,當然要踏進5樓晴空花園,彷彿走進雲朵天堂中的秘境,穿梭於一朵又一朵的雲霧間,有如包裹於輕柔的雲層之中,逢週末指定時間現場更加入了煙霧效果,每一秒雲朵的變化都不一樣,每一次去都會給你不同的驚喜。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

另外,商場更推出「Cloud Art 雲朵主題工作坊」,The Point 會員消費滿$1,000,即可參加「雲朵肌理畫夜燈工作坊」或「雲朵蠟燭工作坊」,在專業導師的指導下即席製作,把獨一無二的文青手作帶回家。

日期:即日至31日

時間:中午12時至晚上9時30分

地點:上水廣場5樓SKYWALK晴空花園

3.東薈城名店倉:6米高Hello Kitty女皇坐鎮

東薈城名店倉與AI元宇宙MetaGaia創意聯乘,打造「夏日探索— Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動,讓一眾粉絲瞬間置身Hello Kitty元宇宙世界,來一次糅合線上線下奇幻又驚喜的嶄新「元」樂體驗。

場內特設5個夢幻主題打卡區,包括6米高巨型「Hello Kitty女皇」充氣裝置將於四樓平台廣場華麗登場、位於二樓中庭廣場的6米高「幻彩城堡」,每日指定時間更會有夢幻音樂匯演;不同造型的Hello Kitty更會於「橄欖石尋寶店」、「紅寶石餐館」及「藍寶石珍藏屋」與大家見面大拍甜蜜合照,全場散發歡樂氛圍。

Hello Kitty主題限定餐牌

此外,商場與人氣韓國餐廳Banchan & Cook合作推出Hello Kitty主題限定餐牌,除可大拍美照及親嚐滋味美饌外,更可透過手機應用程式參與互動遊戲。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

日期:即日至8月31日

時間:早上10時至晚上10時

地點:東薈城名店倉二樓中庭廣場

「Hello Kitty魔幻音樂匯演」 每日晚上6時至晚上8時(每隔30分鐘一場)

編輯:葉翠華